400 مليون ليرة لتقديم مستلزمات طبية لـ«صحة القنيطرة»

تشرين- محمد الحُسَين:

صدّق المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة خلال اجتماعه برئاسة محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران على العقد المبرم لتنفيذ مشروع سوق شعبي في مدينة البعث بقيمة /35.5/ مليون ليرة على حساب الموازنة المستقلة، والعقد المبرم لتنفيذ مشروع تأهيل دار الجولان للثقافة والفنون بقيمة نحو /198/ مليون ليرة على حساب الموازنة الاستثمارية لمديرية الثقافة في القنيطرة، والعقد المبرم لتنفيذ مشروع تركيب منظومة طاقة كهروضوئية لمعهد الرعاية الاجتماعية في بلدة نبع الصخر بقيمة نحو /616/ مليون ليرة على حساب الموازنة الاستثمارية لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقد المبرم لتنفيذ مشروع توريد مستهلكات ولوازم طبية لزوم عمل مديرية صحة القنيطرة بقيمة أكثر من/402/ مليون ليرة سورية.

ووافق المكتب التنفيذي أيضاً على قرار مجلس بلدة حضر المتضمن تحديد رسم التدقيق على مخططات الإفراز بقيمة /500/ ليرة للمتر المربع الواحد.

كما تمّت الموافقة على إجراء مناقلة في بنود الباب الثاني من الموازنة الجارية في مديرية الخدمات الفنية بقيمة /15/ مليون ليرة سورية.