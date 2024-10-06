العقيد المتقاعد يحيى زكريا: حرب تشرين وشم في القلب وعلى الجسد

تشرين- يوسف علي:

في ذاكرة العقيد المتقاعد يحيى زكريا الكثير من ذكريات حرب تشرين التي شارك فيها بوصفه قائد كتيبة في القوى البحرية في رأس شمرا، وروى عنها في حديث لـ”تشرين”: لا أنسى تلك الحرب التي كانت وما زالت كالوشم في القلب وعلى الجسد، فهي أول حرب انتصر العرب فيها بقيادة سورية ومصر على العدو الإسرائيلي.

وأضاف: ألغت حرب تشرين المجيدة انكسار العرب في نكسة حزيران، فبعد أن تسلّم القائد المؤسس حافظ الأسد رئاسة الجمهورية العربية السورية بدأ التدريب المتواصل على قدم وساق لضباط وجنود الجيش وأعد عدته، ووضع القائد المؤسس في ذهنه وفكره هدف الحرب بكل صنوف القوى الجوية والبرية والبحرية، حيث جعلت القوى البحرية كل منطقة البحر الأبيض المتوسط من الحدود اللبنانية وحتى نهاية الحدود البحرية السورية منطقة محرمة على الأعداء لا يستطيع العدو الاقتراب منها.

وأشار زكريا إلى الدور الكبير الذي قام به الدفاع الجوي في ضرب وزعزعة قوات العدو في الحرب، ما ساعد في تقدم القوى البرية والبحرية.

ويستذكر زكريا مشاهد الفرح التي كانت تسود سورية، عندما تجمع الناس في الشوارع وهم يشاهدون سقوط صواريخ العدو الإسرائيلي، وفي السماء يتناغم مشهد النصر مع البحر والبر، حيث كان أبطال القوى البحرية والبرية يسطرون أبهى الانتصارات التي أثبتت أن صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه.