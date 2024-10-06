الجيش والشعلة يتقاسمان الفوز في دوري الفئات العمرية

تشرين – هيثم العلي

حطت فرق الشعلة الثلاثة رحالها في العاصمة دمشق وتحديداً في ملعب المجد عندما قابلت مثيلاتها من نادي الجيش ضمن مباريات الدوري العام لكرة القدم ..

ففي فئة الأشبال تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق, حيث سجل هدفي الشعلة : أحمد الربداوي وجودي عساف ..

وفي فئة الناشئين تعرض ناشئو الشعلة لخسارة قاسية أمام ناشئي الجيش وبنتيجة ( 4 – 0 ) ..

وفي فئة الأولمبي فاز أولمبي الشعلة على أولمبي الجيش بنتيجة ( 3 – 2 ) سجل أهداف الشعلة كل من قصي أبو زريق وعلي درويش وبشار عبد الحق.

وكان أولمبي الشعلة قد فاز الأسبوع الماضي على أولمبي الشرطة بنتيجة ( 1 – 0 ), ويتصدر أولمبي الشعلة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد / 6/ نقاط .