تابع وضع حفارة بالعمل… وزير النفط يتفقد مشاريع الشركة السورية للغاز وتحضيرات الإقلاع بوحدة تقطير في مصفاة حمص

تشرين

تابع وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور عملية إدخال الحفارة “زد جي ٤٠” في مرحلة التجريب على إحدى الآبار في حقول المنطقة الوسطى.

وذلك ضمن زيارة عمل تفقدية قام بها وزير النفط إلى محافظة حمص شملت تفقد سير مشاريع الشركة السورية للغاز، والأعمال التحضيرية للإقلاع بوحدة التقطير ١٠٠ في مصفاة حمص، وعمليات إنهاء تأهيل وإصلاح حفارة تابعة للسورية للنفط ووضعها بالعمل.

وكانت الحفارة قد تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية وقامت الكوادر الوطنية للشركة السورية للنفط بالتعاون مع فريق من الخبراء الصينيين من الشركة المصنعة بعمليات التأهيل تمهيداً لوضعها في مواقع العمل.

وتمت عملية التجريب بإضافة ماسورة مع الرفع والإنزال واختبار كل منظومات الحفارة ودارات التحكم والقدرة التي أثبتت جهوزية الحفارة وفق الشروط الفنية المطلوبة.

والتقى وزير النفط المهندسيين والفنيين والعاملين في موقع التأهيل وأثنى على جهودهم في إنجاز هذا العمل الذي يدعم الاقتصاد الوطني من خلال الوفورات المتحققة، مؤكداً أن الوزارة تتابع كل المواضيع التي تخص العاملين وتعويضاتهم المختلفة وخاصة طبيعة العمل والحوافز والطبابة.

بعد ذلك عقد الوزير قدور اجتماعاً في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى مع الكوادر الفنية والإدارية في الشركة السورية للغاز استعرض خلاله سير المشاريع الجارية والإجراءات المتخذة لإنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة.

وتبادل وزير النفط مع كوادر الشركة الرؤى والأفكار لتطوير آليات العمل والقيام بعمليات نوعية لزيادة الإنتاج واستمع إلى طروحاتهم حول تنفيذ الخطط الإنتاجية وتجاوز التحديات.

وفي مصفاة حمص تفقد وزير النفط وحدة التقطير 21 واطلع على الأعمال التحضيرية الجارية للإقلاع بالوحدة، كما زار وحدة التقطير 100 واطلع على إنهاء أعمال الصيانة في الوحدة وتحضيرها للتشغيل خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير قدور ضرورة إجراء الصيانات الدورية للوحدات الإنتاجية بما يسهم في ضمان استمرار الإنتاج وزيادة جودته، لافتاً إلى أهمية تشغيل الوحدة 19 لإنتاج الإسفلت لتأمين حاجة السوق.