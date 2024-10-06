جبلة بمواجهة حطين في نصف نهائي درع الاتحاد اليوم

تشرين – هيثم العلي

يقص اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً الجاران جبلة وحطين شريط الدور نصف النهائي من مسابقة درع الاتحاد بكرة القدم بصافرة الحكم الدولي وسام ربيع.

ملعب الجلاء سيحتضن لقاء اليوم لعدم جاهزية ملعبي الباسل في اللاذقية والبعث في جبلة لصيانتهما قبل انطلاق الدوري الممتاز المزمع انطلاقته في 18 الشهر الجاري, بينما يلتقي غداً في الطرف الثاني وعلى الملعب والتوقيت نفسه الوحدة والشعلة.

كيف وصلا لنصف النهائي؟

جبلة باعتباره نال أحد مراكز المربع الذهبي الموسم الماضي بدأ من الدور الثاني مقصياً الفتوة بثلاثية بيضاء تناوب على تسجيلها محمود مهنا ومصطفى الشيخ يوسف وسلطان السلطان.

بينما حطين أقصى الجيش في أول ظهور وتفوق عليه بهدف عبد الهادي الدالي, وبعدها تجاوز أهلي حلب بركلات الحظ الترجيحية 4/5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

الفريقان بطبيعة الحال يعرفان بعضهما بعضاً , فمن سيفوز اليوم ويلاقي الفائز من لقاء الوحدة والشعلة في النهائي?.