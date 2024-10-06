خوسيه لانا يعتمد في قائمته على المحترفين ويتناسى لاعبنا المحلي

تشرين – إبراهيم النمر

بعد طول انتظار أعلن الإسباني خوسيه لانا المدير الفني لمنتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم قائمة اللاعبين التي سيشارك بها في بطولة ملك تايلند بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط.

كنا ندري الأسماء التي لم يتم استدعاؤها قبل أن يعلن خوسيه قائمته, هذه المرة عمر خريبين خارج الحسابات بشكل قطعي يتبعه عمر السوما بحجة عدم مشاركته في الدوري القطري رفقة فريقه العربي بشكل أساسي, وعلاء الدين الدالي الذي يلعب في الدوري العراقي, أضف لذلك تواجدت أسماء جديدة من المحترفين المغتربين في مقدمتهم محمد الصلخدي, كما نلاحظ عدم الاهتمام بلاعبي الدوري المحلي, لاعب وحيد في صفوف النسور هو علي الرينة

والقائمة التي اختارها خوسيه اعتمد فيها على ثلاثة حراس مرمى هم:

أحمد مدنية – الياس هدايا – إستبيان جليل.

أما في خط الدفاع فاختار ثائر كروما وعمر الميداني و أيهم أوسو وأحمد الفقا وعلي الرينة وخالد كوردوغلي – ظهير أيسر, إغناسيو أبراهام – ظهير ايسر.

كما اختار في خط الوسط كلاً من:

ايزاكيل العم , ومحمد عثمان وسط هجومي, دالهو إيراندست وسط هجومي, سيمون أمين – وسط, محمد العنز – وسط, إلمار إبراهيم – وسط.

وفي خط الهجوم اعتمد على:

توبياس سيرفيرا, محمد الحلاق – جناح أيمن, محمد الصلخدي – جناح أيمن, عمار رمضان – جناح أيسر, محمود الأسود – جناح أيمن, نوح شمعون – جناح أيسر, محمود المواس -جناح ايمن.

الجدير ذكره ربما قد تختلف مراكز اللاعبين حسب رؤية المدرب, وسنشاهد ذلك في منافسات البطولة المذكورة.