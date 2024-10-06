انطلاق منافسات دوري المحافظة لكرة القدم الجمعة المقبل

طرطوس – أحمد بلال

تستعد خمسة أندية لقص شريط افتتاح منافسات دوري المحافظة للأشبال والناشئين، والذي من المقرر بداية منافسات ذهاب جولاته الكروية خلال الفترة الممتدة بين الحادي عشر وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري تشرين الأول.

ومن الملاحظ استمرار غياب عدد من الأندية كلياً عن المشاركة، وبعض الأندية اعتذرت عن خوض المنافسات وبعضها الآخر اقتصرت مشاركته على فئتين أو ثلاث واللافت في دوري المحافظة لهذا العام دخول بعض الأكاديميات على خط المنافسة بقوة ما يطرح استفسارات عديدة، ولعل التساؤل: هل المستقبل الكروي القادم تحدده الأكاديميات الخاصة في ظل واقع مالي صعب يسود أغلب الأندية؟ ومامصير تلك الأندية مستقبلاً وماهي مقترحاتها وحلولها للخروج من أزمتها المالية؟

رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في طرطوس ممدوح علي أكد أن عدد الفرق المشاركة في دوري الأشبال لهذا العام سبع فرق، و تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين حيث جاء أشبال فرق التضامن وأكاديمية الأبطال وعمال طرطوس في المجموعة الأولى وأشبال فرق بانياس وأكاديمية الفايف ستار والصفصافة ودير الجرد في المجموعة الثانية.

وبعد تثبيت مشاركة ستة فرق في دوري الناشئين، جاء ناشئو التضامن وأكاديمية الأبطال وعمال طرطوس في المجموعة الأولى وناشئو بانياس وأكاديمية الفايف ستار والصفصافة في المجموعة الثانية.

ووصف مدرب أشبال كرة الصفصافة معين ناصيف مجموعة فريقه بالصعبة جدا خاصة في ظل وجود بطل النسخة السابقة فريق بانياس إلى جانب عدد من الفرق المتميزة جداً على الساحة الرياضية لافتاً إلى أن فريقه بدأ الاستعداد لخوض منافسات البطولة منذ حوالي شهر.

و عدّ مدرب ناشئي كرة بانياس زياد قسام أن أغلب فرق المجموعة الثانية متساوية الحظوظ ومتقاربة جداً من الناحية الفنية

وأشار إلى أن فريقه دخل مرحلة الإعداد مطلع شهر أيلول الماضي وهي فترة حسب زعمه غير كافية على الإطلاق

وبيّن أن مشاركة فرق الأكاديميات في الدوري أمر إيجابي جداً خاصة في ظل عزوف عدد من الأندية عن المشاركة ومؤكداً أن طموحه تحقيق لقب المحافظة الغائب عن خزانة ناديهم لسنوات سابقة.