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‏تفقد مراكز ‏إيواء الوافدين اللبنانيين في السيدة زينب ‏

بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي تفقد وزيرا ‏الداخلية اللواء محمد الرحمون والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة ‏ومحافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل مراكز الإيواء للوافدين من الأشقاء ‏اللبنانيين في بلدة السيدة زينب بريف دمشق. ‏
وتم الاطلاع خلال الجولة على الخدمات المقدمة للوافدين والاستماع منهم ‏إلى ملاحظاتهم، كما تمت زيارة عدد من المرضى والاطمئنان على حالتهم ‏الصحية. ‏
وتم التأكيد على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للأشقاء اللبنانيين ‏القادمين إلى القطر والجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم وتوفير الخدمات ‏اللوجستية والصحية.‏

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