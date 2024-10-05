تفقد مراكز إيواء الوافدين اللبنانيين في السيدة زينب
بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي تفقد وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة ومحافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل مراكز الإيواء للوافدين من الأشقاء اللبنانيين في بلدة السيدة زينب بريف دمشق.
وتم الاطلاع خلال الجولة على الخدمات المقدمة للوافدين والاستماع منهم إلى ملاحظاتهم، كما تمت زيارة عدد من المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية.
وتم التأكيد على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للأشقاء اللبنانيين القادمين إلى القطر والجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم وتوفير الخدمات اللوجستية والصحية.