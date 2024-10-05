‏تفقد مراكز ‏إيواء الوافدين اللبنانيين في السيدة زينب ‏

بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي تفقد وزيرا ‏الداخلية اللواء محمد الرحمون والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة ‏ومحافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل مراكز الإيواء للوافدين من الأشقاء ‏اللبنانيين في بلدة السيدة زينب بريف دمشق. ‏

وتم الاطلاع خلال الجولة على الخدمات المقدمة للوافدين والاستماع منهم ‏إلى ملاحظاتهم، كما تمت زيارة عدد من المرضى والاطمئنان على حالتهم ‏الصحية. ‏

وتم التأكيد على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للأشقاء اللبنانيين ‏القادمين إلى القطر والجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم وتوفير الخدمات ‏اللوجستية والصحية.‏