مجلس الوزراء يعلن استمرار إيقاف تصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادله من السوريين ومن في حكمهم عند الدخول من لبنان لمدة 10 أيام

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء استمرار عملية إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (46) م لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً، ولمدة عشرة أيام من تاريخه.

وأوضحت رئاسة المجلس في بيان لها اليوم أن إيقاف العمل بالقرار المذكور جاء بسبب الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية بين لبنان وسورية، وتسهيلاً لدخول الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قررت في 29 شهر الماضي إيقاف العمل بالقرار المذكور لمدة أسبوع.