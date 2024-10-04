4 أطنان من مستلزمات غسيل الكلى للحسكة

تشرين- خليل اقطيني:

تسلمت مديرية الصحة في الحسكة اليوم شحنة جديدة من المستلزمات الطبية.

وذكر مدير الصحة الدكتور عيسى خلف لـ”تشرين” أن هذه الشحنة تضم كمية 4 أطنان من مستلزمات غسيل الكلى تكفي لـ6100 جلسة غسيل، مقدمة من وزارة الصحة.

مبيناً أن مديرية الصحة ستسلم هذه الكمية من المستلزمات لقسم الكلية الصناعية في مدينة الحسكة، من أجل وضعها في خدمة مرضى الفشل الكلوي، الذين يتولى القسم إجراء جلسات غسيل كلى لهم بشكل دوري، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، لمدة ساعتين إلى 3 ساعات لكل مرة. يتم خلالها سحب دم المريض من خلال أنبوب بمعدل 200-400 مل /دقيقة. الأنبوب متصل بإبرة قياس 15 أو 16 أو 17 يتم إدخالها في ناسور غسيل الكلى، أو متصل بمنفذ واحد من قثطرة غسيل الكلى، ثم يتم ضخ الدم خلال جهاز غسيل الكلى، لتتم إعادة الدم المعالج مرة أخرى إلى مجرى دم المريض من خلال أنبوب آخر متصل بإبرة أو منفذ آخر. حيث يدور دم المريض بالكامل عبر آلة الغسيل الكلوي كل 15 دقيقة.

مضيفاً: إن مستلزمات غسيل الكلى هي عبارة عن عدد من الوصلات الصناعية تستخدم أثناء إجراء جلسات غسيل الكلى، وهي باهظة الثمن، إذ تكلف كل جلسة غسيل كلى اليوم نحو 850 ألف ليرة، تقدمها وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوي مجاناً، كما توفر الوزارة إجراء جلسات غسيل الكلى في مراكز متخصصة منتشرة في جميع أنحاء سورية للمرضى مجاناً تحت إشراف أطباء مختصين، وبأجهزة غسيل كلى حديثة.

وكانت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري قدمت أمس الأول شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمديرية صحة الحسكة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتضمنت الشحنة أجهزة وشرائح فحص السكري وحُقن الأنسولين، بالإضافة لمواد رعاية صحية أولية شاملة من الصادات الحيوية وخافضات الحرارة والمسكنات وأدوية الأمراض المزمنة.