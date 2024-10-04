حريق زراعي بقرية بيت الجبل في طرطوس يحصد سبعة دونمات مزروعة بالزيتون 

تشرين- رفاه نيوف:

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية زراعة طرطوس حريقاً زراعياً في قرية بيت الجبل ليل أمس، أتى على مساحة 7 دونمات من أشجار الزيتون وامتد إلى الموقع الحراجي المجاور على مساحة صغيرة، كما أكد مدير الزراعة بطرطوس المهندس علي يونس وقد شارك بالإخماد مركز بهرمين وفرقة تيشور وفوج الإطفاء والدفاع المدني.

وطلبت مديرية الزراعة من المزارعين تجنب إشعال النيران في البساتين والأراضي الزراعية وفي حال حدوث أي حريق الاتصال على الرقم المجاني 188.