«فوتوغراف» في مهرجان باكو السينمائي الدولي

تشرين- ميسون شباني:

يشارك الفيلم السوري الروائي القصير “فوتوغراف” إخراج السينمائي المهند محمد كلثوم، ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن مسابقة مواهب آسيوية لمهرجان باكو السينمائي الدولي بدورته الخامسة عشرة، والتي تنطلق فعالياتها من الفترة (4 إلى 8) تشرين الأول – 2024 في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.

وبحسب إدارة المهرجان؛ فإن الدورة الخامسة عشرة ستكون حافلة بالفعاليات السينمائية، فقد انضمت لهذا العام الأفلام الطويلة لمسابقات المهرجان المتعددة، بحيث بلغ عدد الأفلام المشاركة في المسابقات (79) فيلماً من (26) دولة، وستشهد فعالياته تكريمات لعدة شخصيات فنية سينمائية، ويتخلله عدداً من الورشات التدريبية والندوات الفكرية والسينمائية.

ويتنافس فيلم فوتوغراف مع (9 ) أفلام روائية على جوائز مسابقة مواهب آسيوية من عدة دول منها: (سورية- فلسطين- تركيا- باكستان- كوريا- قيرغيزستان، وإيران)..

وأكد المخرج كلثوم أنه بسبب الأوضاع وما يتعرضه كل من الشعبين اللبناني والفلسطيني من اعتداء سافر من الكيان الصهيوني اعتذر عن الذهاب والمشاركة في مهرجان باكو السينمائي ريثما تهدأ الأوضاع.

وأضاف: إن أي مشاركة دولية للمنتج السوري هو فخر لنا كسوريين ونوه بجودة الفيلم السينمائي السوري، والدليل منافسته القوية في معظم المهرجانات التي يشارك فيها ونيله للجوائز فيها.

يشار إلى أن أحداث فيلم “فوتوغراف” تدور حول تأثيرات الحرب السورية وما بعد الحرب على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية.. كما يتحدث الفيلم عن الأثر الذي تعرضوا لهُ فيما بعد الحرب بالإضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء.

يذكر أن الفيلم من بطولة كل من الفنانين: سليمان الأحمد ، غالب شندوبة، جمال العلي، صفوح ميماس، وعتاب أبو سعد.