انخفاض ملحوظ بأسعار الفروج في أسواق ديرالزور

تشرين – مالك الجاسم:

شهدت أسواق ديرالزور انخفاضاً ملحوظاً في أسعار لحم الفروج مع حركة شراء بدت واضحة مقارنة مع الأيام الماضية، وتراوح سعر كيلو الفروج المذبوح بين ٢٨ وحتى ٣٢ ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو الشيش إلى ٦٠ ألفاً وما دون، وفخذ الوردة ٣٩ ألفاً والفخذ مع الظهر تراوح بين ٢٢ – ٢٥ ألفاً وقلوب الدجاج ٥٠ – ٥٥ ألفاً وكيلو الجناح ٣٥ ألفاً والقوانص ٢٠ ألفاً، أما أسعار اللحوم الحمراء، فقد حافظت على أسعارها ووصل سعر كيلو لحم الغنم “الضان” إلى ١٢٥ ألفاً ولحم العجل إلى ١٠٠ ألف ليرة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ديرالزور أغيد جويشي وخلال حديثه لـ “تشرين” عزا أسباب هذا الانخفاض إلى العرض والطلب ونتيجة طرح كميات كبيرة من مادة الفروج في الأسواق، وكذلك انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن ساهم في هذا الانخفاض، إضافة إلى أن أغلبية الأسر تولي موسم تجهيز المؤونة الشتوية أهمية كبيرة وتنشغل في التجهيز له.

وأضاف الجويشي: أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد حافظت على أسعارها، وبقيت ثابتة ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار كما حصل مع مادة الفروج، ولفت إلى أن دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستمرة بقمع المخالفات وخلال الفترة من ٢٨ / ٩ ولغاية ٣ / ١٠ تم تنظيم ٤١ ضبطاً تموينياً بمخالفات عدة، أهمها عدم الإبلاغ عن “الركز” ونقص بوزن ربطات الخبز وإنتاج خبز سيئ الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل وتقاضي سعر زائد والامتناع عن تأدية خدمة للمواطن وعدم إبراز فواتير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة مهنة من دون سجل تجاري.