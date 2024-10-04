ترحيب من الأهالي في حماة بالإخوة اللبنانيين… والمحافظ يتفقد أماكن الإقامة ويؤكد على تقديم الخدمات

تشرين – محمد فرحة:

من العبارات الجميلة التي تشعرك بمدى وعمق المحبة التي يكنها السوريون لإخوتهم اللبنانيين، ما سمعناها عند استقبال هؤلاء الوافدين اللبنانيين إلى سورية: “أهلاً بكم في بيوتكم السورية. أهلاً بكم أهلنا وأحبتنا وإخوتنا الحمد لله على سلامتكم”.

كلمات تختصر الكثير الكثير. ففي هذا الصدد عبّر العديد من الأهالي في مصياف وحماة ووادي العيون عن مشاعرهم الأخوية ودعمهم للإخوة الوافدين من لبنان الجريح، الذي يتعرض منذ أكثر من أسبوع لاعتداءات متواصلة من قبل الكيان الصهيوني الإسرائيلي .

ومن باب الاطلاع على حاجات هؤلاء المقيمين في محافظة حماة، تفقد محافظ حماة أمس الخميس مراكز وجودهم، والتقى بالوافدين واستمع منهم إلى مطالبهم، موعزاً الجهات المعنية بتقديم كل ما يلزم لهم من خدمات فوراً.

وأوضح المحافظ أن الوافدين اللبنانيين هم إخوتنا وأشقاؤنا، وعلى الجميع أن يقدم لهم كل المساعدات المتاحة.

يذكر أن في المحافظة ثلاثة مراكز لإقامة الوافدين في كل من مدينة حماة ومصياف ووادي العيون.