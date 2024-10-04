نسور قاسيون إلى تايلند.. وتصريحات ممزوجة بالعسل قبل صدور قائمة خوسيه لانا

تشرين_ إبراهيم النمر:

بعد طول انتظار تحدث أحد أفراد كادر المدرب خوسيه لانا عن المشروع والخطة المستقبلية، مؤكداً أن تنفيذ هذه الخطة سيكون إنجازاً بارزاً في تاريخ اتحاد كرة القدم السوري!

خالد غنيم، مساعد المدرب في كادر خوسيه لانا تحدث عن مشروع تطوير الكرة السورية، مشيراً إلى أنه يشبه المبادرات الناجحة في الجزائر والمغرب. يتمحور المشروع حول البحث عن أصحاب الأصول السورية، ليس فقط في دوري الرجال، بل أيضاً في جميع الفئات العمرية.

وبيّن أن البرنامج يهدف إلى تأسيس مشروع طويل الأمد، مع تكليف خوسيه لانا بالإشراف على جميع المنتخبات، حيث سيكون مسؤولاً عن وضع المنهجية واختيار أسلوب اللعب المناسب للاتحاد.

وأشار غنيم إلى أن خوسيه لانا سيتولى مهمة المدير الفني للمنتخب الأول، بالإضافة إلى كونه مسؤولاً عن المنتخب الأولمبي. وفي المرحلة القادمة، سيشرف أيضاً على الفرق الشبابية والناشئة بشكل كامل.

ولفت غنيم إلى أن خطة الاتحاد السوري تركز على ضمان تسلسل الأجيال والفئات تحت أسلوب اللعب نفسه، ما يمنح المدربين فهماً عميقاً للفكر الكروي. كما تُعد هذه الخطة ضرورية للمدربين في جميع مستويات المنتخبات، لضمان التماشي مع القناعات والفلسفة الإسبانية عند تدريبهم في الدوري!

وختم مساعد المدرب أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل مشرق لكرة القدم السورية!

قلناها سابقاً ونقولها اليوم: لا نريد خطابات ولا تصريحات رنانة كالتي كنا نسمعها من الكوادر الفنية السابقة ولاسيما من مساعد كوبر أو مترجمه هذا من جهة المنتخب الأول ومن جهة ثانية سمعناها أيضاً من المدرب المصري الذي تولى الإشراف على منتخباتنا العمرية والنتيجة فشل بعد آخر، واليوم منتخبنا يشارك في بطولة ملك تايلند نستطيع أن نحدد اسماء القائمة التي سيعلنها خوسيه لانا قبل صدورها.

وحسب إداري عام متخباتنا الوطنية فإن دعوة عمر السومة وعمر خريبين إلى المنتخب، هي شأن المدرب وحده ولا أحد في اتحاد كرة القدم يعرف القائمة التي سيختارها المدرب الإسباني خوسيه لانا لدورة تايلاند.

الحزم والتشديد في المعسكرات والبطولات الخارجية والداخلية هما البوصلة التي تمشي عليها المنتخبات كلها. فهناك نظام صارم مفروض في الدخول والخروج وأوقات النوم والسهر واللباس. حتى موضوع الموبايل، فالتعليمات الواضحة لكل اللاعبين بإيقاف كل برامج وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء المعسكرات والبطولات، ولا يسمح بالتواصل إلا مع الأهل للاطمئنان في أوقات محددة. وكل لاعب مخالف يتم إيقافه ويمكن استبعاده.

نقول في النهاية إننا نعيش في كوكب بعيد عن الأرض، لكن في النهاية نتمنى التوفيق لنسور قاسيون في هذه المشاركة والمشاركات الأخرى.