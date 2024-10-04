فضية وثلاث برونزيات لسورية في بطولة العالم لبناء الأجسام

تشرين:

حقّق منتخب سورية لبناء الأجسام أربع ميداليات متنوعة (فضية وثلاث برونزيات) في بطولة العالم التي اختُتمت منافساتها في جزيرة كيش الإيرانية.

وتوج اللاعب مخلد العلي بالميدالية الفضية لفئة (23 سنة)، ورستم ميكائيل بالميدالية البرونزية في فئة الماسترز لوزن فوق 90 كغ، وبدر المنقل ببرونزية الماسترز في وزن فوق 80 كغ، و عبد العزيز دبدوب ببرونزية الفيزيك لفئة الشباب (طول فوق 178 سم)، إضافة لتحقيق أحمد حربا المركز الرابع في فئة الماسترز (فيزيك)، ومهند ريهاوي المركز الخامس في فئة الماسترز (وزن فوق 90 كغ)، وأنس إدلبي المركز الرابع في فئة الماسترز (كلاسيك فيزيك).

رئيسُ اتحاد اللعبة منار هيكل أشار إلى أن البطولة كانت فرصة جيدة للاعبينا للوقوف على مسرح بطولة العالم التي كانت تقام على مدى سنوات طويلة في إسبانيا، وكانت هناك مشكلات وصعوبات كبيرة في الحصول على التأشيرات للتواجد فيها، مبيناً أن الوجود في أكبر حدث عالمي أعطى جرعة احتكاك للاعبينا لاكتساب الخبرة اللازمة قبل البطولات المقبلة القارية والعالمية.