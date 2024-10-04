مراسم تسليم واستلام في وزارة الخارجية

جرى اليوم في مقر وزارة الخارجية والمغتربين مراسم تسليم واستلام بين نائب رئيس الجمهورية الدكتور فيصل المقداد ووزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ بحضور معاوني الوزير ومدير المعهد الدبلوماسي ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.

وفي كلمته ثمن الوزير صباغ عمل الدكتور المقداد خلال مدة خدمته الطويلة في وزارة الخارجية والمغتربين، بما في ذلك عمله كوزير للخارجية والمغتربين، وذلك في ظل ظروف صعبة ومعقدة، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة كنائب لرئيس الجمهورية.

من جهته أكد الدكتور المقداد أن هذه المؤسسة الدبلوماسية قد خرجت على مدى سنوات طويلة الكثير من الشخصيات الدبلوماسية التي خدمت وطنها بتفان وإخلاص، وهي مستمرة في هذه الرسالة، معرباً عن ثقته بأن التعاون والتواصل سيستمران من أجل تنفيذ المهمة النبيلة التي تضطلع بها وزارة الخارجية والمغتربين في خدمة سورية وأبنائها، ثم جرت مراسم وداع نائب رئيس الجمهورية بحضور كل العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين.