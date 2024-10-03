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صندوق “الجفاف” يوافق على صرف 4 مليارات ليرة لأكثر من 9700 مزارع متضرر

دمشق – تشرين 

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي خلال اجتماعه اليوم في وزارة الزراعة على تعويض 9741 مزارعاً بمبلغ يقارب 4 مليارات ليرة، موزعة على عدد من المحافظات، شملت المناطق المتضررة نتيجة البرد الحاصل في شهر أيار على محصول التبغ في محافظتي اللاذقية وطرطوس، والتعويض على المزارعين المتضررين في بعض قرى محافظة السويداء نتيجة الصقيع الحاصل في شهر أيار من هذا العام على محصولي العنب والتفاح.
والتعويض على المزارعين المتضررين في منطقة الغاب بمحافظة حماة نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة الحاصلة نهاية الشهر الأول وحتى منتصف الشهر الثاني على محصولي الجلبان والقمح،  والمزارعين المتضررين في قرى بريف دمشق نتيجة الصقيع الحاصل في شهر أيار على محصولي التفاح والكرز، والمزارعين المتضررين في منطقة سلمية بمحافظة حماة نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة وموجة البرد الحاصلة في شهر أيار الماضي على محاصيل القمح والشعير والكمون، والمزارعين المتضررين في قرى منطقة مصياف بمحافظة حماة نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة في شهر أيار على محصولي الإجاص والتفاح.
وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد أكد خلال ترؤسه الاجتماع على متابعة عمل اللجان المكانية وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فور حدوث الأضرار وتدقيقها وتوثيقها وإرسال التقارير الفنية بأسرع وقت ممكن وفق نظام عمل الصندوق وعدم التأخر بتعويض الفلاحين.

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