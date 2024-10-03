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وزيرة الشؤون تبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان علاقات التعاون القائمة وسبل تطويرها

دمشق- تشرين

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مورييل مافيكو علاقات التعاون القائمة بين الجانبين وسبل تطويرها في ضوء الظروف الاستثنائية ووصول أعداد من الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى عدة محافظات.
واستعرضت الوزيرة ما قامت به الوزارة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للوافدين وتأمين احتياجاتهم، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية مجتمعة كل في قطاعه بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية كان له دور كبير في معالجة أي إشكال بشكل عاجل وسريع، وبذلك تصدت الحكومة لهذا الأمر وأمنت كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة، مشيرة إلى التسهيلات التي قدمتها الوزارة للمنظمات غير الحكومية في مجال الاستجابة والتي تتكامل مع التسهيلات المقدمة من باقي الجهات الحكومية.
من جهتها أعربت مافيكو عن شكرها للدعم الدائم الذي تقدمه الوزارة للصندوق، مما ينعكس إيجاباً على العمل القائم بين الجانبين ويسهم في إنجاح العمل الإغاثي والإنساني، مبينة أن صندوق السكان سيبذل المزيد من الجهد لحشد موارد إضافية من أجل دعم الاستجابة السريعة للوافدين وتأمين كامل احتياجاتهم، عبر التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وبشكل يحقق استجابة أكثر كفاءة.

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