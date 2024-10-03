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لفتح حسابات للمواطنين.. التجاري يخصص فرقاً جوالة في القرى والنواحي التي لا توجد فيها فروع له

خصص المصرف التجاري السوري فرقاً جوالة من كل الفروع بالتنسيق مع المجالس المحلية في القرى والنواحي ‏والمدن التي لا توجد فيها فروع أو مكاتب تابعة له لفتح حسابات مصرفية فيها، وتخديم المواطنين بما يمكنهم من ‏الاستفادة من الدعم الحكومي.‏
وأوضح المصرف في بيان اليوم أن ذلك يأتي بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة لسكان تلك المناطق، ولا سيما ‏كبار السن والعجزة والمصابين مدنيين وعسكريين، وتقديم التسهيلات المناسبة لهم بما يجنبهم عناء التنقل والجهد.‏
ولفت المصرف إلى أن فتح الحساب يتطلب حضور صاحب العلاقة والبطاقة الشخصية وصورة عنها، وتسديد مبلغ ‌‏25 ألف ليرة سورية تكلفة إصدار البطاقة المصرفية، وعمولة فتح الحساب.‏

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