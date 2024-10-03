تركيب منظومات طاقة شمسية لمشفى طفس الوطني ومستودع اللقاحات المركزي بدرعا يرفع مستوى الأداء ويقلل نفقات المحروقات

درعا – وليد الزعبي:

جرى الانتهاء من تركيب منظومة طاقة شمسية في مشفى طفس الوطني ووضعها حيّز الاستثمار. وبيّن مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان أن هذه المنظومة التي نفذت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وظفت في تغذية وتشغيل تجهيزات قسم غسيل الكلية في المشفى.

ولفت إلى أنه تم بالتوازي تأهيل وتبديل ٦٠ بطارية ليثيوم لزوم تشغيل جهاز طبقي محوري في المشفى نفسه والتي تقدم خدمات طبية وعلاجية متنوعة من إسعافية وعمليات وولادات وتصوير أشعة وتحاليل مخبرية وغيرها، كما توجد فيه صيدلية مزودة بالأدوية المتاحة والمتوفرة لدى مديرية الصحة.

وأشار مدير الصحة إلى أنه ستجري في مرحلة لاحقة زيادة استطاعة منظومة الطاقة الشمسية في المشفى المذكور، وذلك بهدف تخديم كل أقسامه، وضمان استمرار عملها بالمستوى المقبول والاستغناء عن عمل المولدات بما يوفر نفقات كبيرة لقاء المحروقات اللازمة لتشغيلها.

وبين د.السويدان أنه جرى بالتعاون مع الجهة الداعمة نفسها (UNDP) تركيب منظومة طاقة شمسية كاملة لمستودع لقاحات المحافظة بالكامل والمتوضع بجوار مقرّ مديرية الصحة في مدينة درعا، والتي تعمل على تشغيل غرفتي تبريد اثنتين و٤ مجمدات واثنين من المكيفات مع الإنارة لغرف المستودع البالغة ٥ غرف.

تجدر الإشارة وفقاً لما ذكره مدير الصحة إلى أن هناك توجهاً وخططاً لتركيب ما أمكن من منظومات الطاقة البديلة (الشمسية) لمختلف الفعاليات الصحية على مستوى المحافظة من مشافٍ ومراكز صحية، وقد تم في هذا المجال قطع أشواط متقدمة.