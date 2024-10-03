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إيران والعراق يصفان جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان بأنها تدفع بالمنطقة إلى حرب ‏شاملة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ العدوان الصهيوني الوحشي على غزة وتوسيع ‏نطاقه إلى ‏الضفة الغربية‎ ‎يثبت أن جرائم هذا الكيان بلغت مستويات غير مسبوقة، وتدفع بالمنطقة ‏إلى حافة أزمة جدية‎.‎
ونقلت وكالة «إرنا» عن عراقجي قوله في بيان: «إن أعمال العنف التي يمارسها الكيان ‏الصهيوني هي أمثلة ‏فظيعة على الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ‏وعلى جرائم الحرب والجريمة ‏ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد ‏الشعب الفلسطيني».‎
وأضاف عراقجي: «إن كل لحظة من الصمت وعدم الاكتراث يعقبها استمرار قتل المدنيين ‏الفلسطينيين ‏واللبنانيين الأبرياء.. وعلى العالم ألّا يسكت عن هذه الجرائم»، مشدداً على أن ‏التصرف السريع والحازم بات ‏واجباً وفرضاً أخلاقياً، وتابع: إنّ طهران تتوقع من المفوضة العليا ‏ومجلس حقوق الإنسان أن تندد بقوة بهذه ‏الجرائم، وتسخر كافة إمكاناتها في إطار حقوق الإنسان ‏الدولية لإيجاد آلية خاصة لدراسة وتوثيق الأعمال ‏الإجرامية للكيان الإسرائيلي، كما أنّ على ‏الأسرة الدولية أن تبذل جهوداً متواصلة لملاحقة جميع المنفذين ‏والمتواطئين في هذه الجرائم لدى ‏المحاكم الدولية والوطنية، ووقف ماكينة القتل الصهيونية في غزة ورفح ‏ولبنان وكل غرب آسيا‎.‎
في هذه الأثناء، حذر مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد من أن الجرائم التي ‏يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في فسطين ولبنان من دون أي ردع تجر المنطقة إلى حرب شاملة.‏
ونقلت وكالة واع للأنباء عن عبيد قوله في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس: «إن أمام ‏المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإيقاف مجازر الاحتلال في فلسطين ولبنان»، لافتاً إلى ‏أن «انتقال الحرب إلى لبنان واحتمالية توسعها يشكل تهديداً خطيراً للمنطقة».‏
وأضاف: إنّ على مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارات فورية وملزمة بوقف إطلاق النار.. ‏وعدم تدخله حتى الآن يفتح الباب أمام الكيان بالتمادي والاستمرار بانتهاكاته، وقال: إنّ «عدم ردع ‏جرائم الكيان الصهيوني يجر المنطقة إلى صراعات واسعة وحرب شاملة».‏

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