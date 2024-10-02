تنين بحري يضرب قرية القلوع في طرطوس ويأتي على ثلاثين بيتاً محمياً

تشرين – رفاه نيوف:

ضرب تنين بحري عند الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الأربعاء قرية القلوع التابعة لمنطقة بانياس بموقعي الدروك والقراصي.

وأكد رئيس الرابطة الفلاحية في حريصون فايز سليمان لـ”تشرين” تضرر حوالي 30 بيتاً محمياً مزروعة بالبندورة، لافتاً إلى أن الضرر الأكبر أصاب مزارعاً لديه صالة “ثمانيّة” وذلك بتكسر الحديد وتمزق النايلون وتلف الشتول، وبهذا وصلت نسبة الضرر إلى مئة بالمئة، وبلغ عدد المزارعين المتضررين من التنين سبعة مزارعين.. وبانتظار إحصاء الأضرار بشكل دقيق من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في «زراعة» طرطوس.

وطالب المزارعون المتضررون بالإسراع في حصر الأضرار والتعويض عليهم من الصندوق لتتسنّى لهم زراعة البيوت من جديد.