خدمات «السورية للتجارة» في ريف دمشق تصل إلى المهجرين اللبنانيين والسوريين القادمين

تشرين – محمد زكريا:

دعا مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق المهندس فرج سيف أصحاب الفعاليات الاقتصادية والأهلية والمجتمعية في المحافظة إلى التنسيق مع فرع المؤسسة بخصوص تأمين السلل التموينية وبقية الاحتياجات الضرورية للمهجرين اللبنانيين والسوريين القادمين من لبنان، وذكر أن لدى الفرع القدرة على تأمين الكميات التي تطلب منه وبأسعار التكلفة فقط.

وأوضح سيف لـ”تشرين” أن فرع المؤسسة استطاع خلال الأيام الماضية تأمين مادة المياه المعبأة للمهجرين بمعدل ألفي جعبة مياه بشكل يومي، حيث تم توزيعها على المهجرين القادمين في منطقة جديدة يابوس مدخل الأرضي اللبنانية – السورية، كما تم رفد صالات السورية في تلك المنطقة بالعديد من المواد الغذائية وبقية المستلزمات الأخرى بغية تأمين احتياجات المهجرين، مشيراً إلى أن لدى الفرع مخزوناً جيداً من المواد الغذائية وغيرها ما يكفي حاجة المهجرين، وأنه يجري العمل حالياً على توسيع نشاط الفرع في مناطق وجود المهجرين، وذلك من خلال فتح مراكز بيع جوالة، الهدف منها تغطية أساسيات الحياة للمهجرين من متطلبات مواد تموينية واستهلاكية وغيرها.

ولفت سيف إلى أن الفرع يسعى إلى تقديم سلل غذائية بسعر التكلفة حصراً للهلال الأحمر، ومن خلاله يتم تقديمها للمهجرين مجاناً، بحيث تحتوي هذه السلل على المعلبات مثل السردين والطون والمرتديلا والزعتر والحلاوة والجبنة، إضافة إلى عبوتي من الزيت البلدي والعادي ومادة الرز والسكر والشاي وبعض مواد المنظفات، مشيراً إلى رفع جاهزية الفرع ليصبح يعمل بكامل طاقته ومد صالاته بالدعم اللازم بغية تقديم كل ما يطلب منه لاحتياجات المهجرين، مع استمرارية عمل الفرع عبر صالاته على مدار الساعة.