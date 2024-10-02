بعد ارتفاعه لسقف 90 ألف ليرة.. سعر كيلو لحم الخروف الحيّ يتراجع 20 ألف ليرة في أسواق السويداء

تشرين- طلال الكفيري:

باتت اللحوم الحمراء”الخروف” تشهد هذه الأيام تراجعاً بأسعار مبيعها في أسواق مدينة السويداء، بعد أن سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الشهرين الماضيين، ووصلت إلى 200 ألف ليرة للكيلو الواحد من لحم الخروف.

وعلى الرغم من تراجع كيلو المبيع إلى حدود 160 ألف ليرة، إلا أن الإقبال على شرائه ما زال في حدوده الدنيا بسبب ضعف القدرة الشرائية عند الكثيرين من أسر المحافظة، ليبقى سقف ما يشتريه المستهلك عند الضرورة بالأوقية، والعديد منهم لم يعد للحوم أي وجود في مأكولاتهم، ليتوجهوا نحو شراء اللحوم البيضاء، خاصة مع استقرار أسعارها مؤخراً وانخفاضها إذا ما قورنت بأسعار اللحوم الحمراء، ولاسيما أن سقف مبيعها لا يتجاوز 33 ألف ليرة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية اللحامين في السويداء مفيد القاضي لـ” تشرين” أن تراجع أسعار اللحوم الحمراء، خاصة الخروف، مرده إلى تراجع أسعار مبيعها حية، حيث وصل سعر كيلو لحم الخروف الحي إلى 70 ألف ليرة، علماً أن سعر مبيعه حيّاً كان منذ شهرين عند حدود 90 ألف ليرة، مضيفاً: إن هذا الواقع لم يغير أي شيء في معادلة شراء اللحوم، فهي لا تزال في حدودها الدنيا، وسقف الشراء لدى 80 بالمئة من المتسوقين لا يتعدى الأوقية.

من ناحية ثانية، أضاف القاضي: إنه وبهدف الاهتمام أكثر بواقع المسلخ البلدي من الناحية الخدمية، نتمنى زيادة رسم الذبائح بالمسلخ، وذلك لضمان استمرارية العمل من دون أي منغصات، خاصة أن أعمال الصيانة والإصلاحات يقوم بها القصابون في أغلب الأحيان على نفقتهم الخاصة، مبيناً أن المسلخ مخدم فقط بعامل نظافة واحد وهذا بالتأكيد غير كافٍ، الأمر الذي انعكس سلباً على واقع النظافة داخل المسلخ، نتيجة تراكم المخلفات الناتجة عن عمليات الذبح، التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى انتشار القوارض بشكل كبير.