بمشاركة عدد من الصحفيين.. دورة السلامة المهنية تبدأ أعمالها اليوم

تشرين – دينا عبد:

بمشاركة عدد من الزملاء الصحفيين من مؤسسات إعلامية مختلفة أقام اتحاد الصحفيين السوريين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين دورة السلامة المهنية في مقر نادي الصحفيين بالعفيف بدمشق.

المدربة في دورة السلامة المهنية في الاتحاد الدولي للصحفيين تهامة السعيدي أشارت إلى أن الدورة اليوم تأتي في إطار إجراءات السلامة الواجب على الصحفيين اتخاذها قبل النزول لأي ميدان لتغطية أي حدث، وخاصة إذا كان هناك خطر متصاعد مثل تغطية العمليات العسكرية والتعريف بالإجراءات المضادة والتدرب عليها من قبل الصحفي والتي يجب اتخاذها بالتشاور مابين المؤسسة الإعلامية والصحفي أو حتى كفريق إعلامي كامل .

وبحسب السعيدي، ستتناول في الدورة التي تستمر لمدة يومين عدة محاور كالتهديدات الرقمية في عصر السرعة ؛ وسيتم الحديث كذلك عن سلامة الصحفيات خاصة عند تغطية الأحداث الأمنية، والتركيز على الإجراءات التي يجب أن يتخذنها لحماية أنفسهن من هذا الخطر وغيره من المخاطر الأخرى.

عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين خالد الشويكي نوه بأن أهمية هذه الدورة تكمن في التعرف على شروط حماية الصحفي كونه معرضاً للمخاطر بسبب طبيعة عمله أو في العمل الميداني، مؤكداً أن الزملاء سيستفيدون من هذه الدورات لأنها تخفف المخاطر التي يتعرض لها الصحفي مع تعزيز ثقافة السلامة المهنية.

من جهته أمين السر العام في اتحاد الصحفيين يونس خلف بين لـ(تشرين) أن دورة السلامة المهنية تأتي ضمن سياق برامج عمل الاتحاد، وهدفها تحصين الزملاء الصحفيين من مخاطر العمل الصحفي سواء في الحروب أو الكوارث أو حتى في الأعمال الميدانية للمواد الصحفية الاستقصائية التي يواجه فيها الصحفي العديد من المخاطر، مضيفاً: تجنباً للمخاطر تأتي هذه الدورة لتقدم للزملاء الكثير من المعلومات المهنية التي تسهم في وقايتهم من هذه المخاطر، لاسيما أنه أصبح واضحاً أن مهنة الصحافة أصبحت من المهن الخطيرة لما تواجهه من تحديات واستهدافات خاصة خلال الحروب أو المخاطر التي تنجم عن الكوارث .

ولفت خلف الى أن هناك برنامجاً ممنهجاً لتقديم هذه المعلومات التي تتصل بالسلامة المهنية.