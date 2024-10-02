هطولات مطرية متفرقة أعلاها 29 مم في عين الكروم بحماة

شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 29 مم في عين الكروم بحماة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي..

– محافظة حمص: الناصرة ومرمريتا 9 مم وتلكلخ 7 مم وقلعة الحصن 6 مم وشين 4 مم والرستن 2 مم.

– محافظة حماة : وادي العيون 10 مم والرصافة ومصياف 8 مم ومحردة 6 مم وعين حلاقيم 5 مم وربعو وحربنفسه 4 مم وكفر زيتا 3 مم والسلمية 2 مم وحماة وصوران 1 مم.

– منطقة الغاب: شطحة 25 مم وعين الكروم 29 مم والكريم 13 مم وأفاميا والسقيلبية 12 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 28 مم وصافيتا 14 مم وحمام واصل 7 مم ومشتى الحلو ودريكيش والصفصافة 6 مم وطرطوس وبانياس 3 مم والشيخ بدر 4 مم.

– محافظة اللاذقية: مطار اللاذقية الدولي 25 مم والقرداحة 24 مم والقطيلبية 23 مم والحفة 11 مم وصلنفة والمزيرعة7 مم واللاذقية 2 مم.

– محافظة إدلب: خان شيخون 2 مم.