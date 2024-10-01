تزايد كبير في أعداد القادمين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي عبر معبر جديدة يابوس

تشرين– خليل حسين:

أجبرت الحرب الإجرامية التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان عشرات الآلاف من اللبنانيين والسوريين للتوجه إلى سورية.

وذكر نائب محافظ ريف دمشق جاسم الحمود أن عدد الذين دخلوا الأراضي السورية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء أكثر من 146 ألف شخص، منهم 114000 سوري و32000 لبناني، عدا الذين دخلوا عبر معبر الزمراني في ريف دمشق الشمالي الغربي.

وأوضح الحمود في تصريح لـ”تشرين” أن كافة الجهات الحكومية في محافظة ريف دمشق تعمل ضمن خطة طوارئ لاستقبال القادمين من لبنان سوريين ولبنانين وتأمين وسائط نقل وخدمات طبية، وتعمل المحافظة على مساعدة جميع القادمين إلى مدينة دمشق وريفها للوصول بكل يسر وسهولة، إلى مركز إيواء الحرجلة الذي تم تجهيزه مسبقاً، والذي وصلته اليوم 18 عائلة بكافة الخدمات وتأمين المواد الأساسية لإقامة تلك العائلات”.

وتوقع نائب محافظة ريف دمشق أن يصل عدد القادمين من معبر جديدة يابوس حتى منتصف الليلة أكثر من 150 ألف شخص بعد أسبوع من العدوان الإسرائيلي على لبنان.