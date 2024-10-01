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صباغ يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة

في ختام زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة، التقى وزير ‏الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع عدد من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة ‏الأمريكية.‏
وخلال اللقاء استعرض الوزير صباغ الأوضاع في سورية، والجهود التي تبذلها الحكومة ‏السورية من أجل توفير الخدمات الأساسية للسوريين بالرغم من التحديات الكبيرة التي ‏تعترضها، وفي مكافحة بقايا التنظيمات الإرهابية، والوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية ‏والتركية على الأراضي السورية، والحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية التي ‏تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الشعب السوري، والتي تتسبب بمعاناة ‏شديدة للمواطنين، مشدداً على الدور الهام لأبناء الجالية في فضح تلك الممارسات أمام الرأي ‏العام الأمريكي.‏
وناقش وزير الخارجية والمغتربين مع أبناء الجالية أوضاعهم، وسبل تفعيل دورهم في ‏المغترب، مشيراً إلى أهمية وضع إطار لعمل الجالية يضمن تمثيل مصالح جميع أبنائها، ‏ويعزز تواصلهم مع وطنهم الأم سورية.‏
وأكد الوزير صباغ على العمل المستمر للسفارات السورية في جميع الدول لتقديم الخدمات ‏القنصلية المختلفة وتقديم المساعدة اللازمة لأبناء الجاليات، ومعالجة أي صعوبات يواجهونها، ‏مشيراً في هذا الصدد إلى قيام الوزارة بإطلاق منصات الخدمات القنصلية الإلكترونية التي ‏تسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات القنصلية بشكل أيسر.‏

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