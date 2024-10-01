صباغ يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة

في ختام زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة، التقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع عدد من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال اللقاء استعرض الوزير صباغ الأوضاع في سورية، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل توفير الخدمات الأساسية للسوريين بالرغم من التحديات الكبيرة التي تعترضها، وفي مكافحة بقايا التنظيمات الإرهابية، والوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية، والحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الشعب السوري، والتي تتسبب بمعاناة شديدة للمواطنين، مشدداً على الدور الهام لأبناء الجالية في فضح تلك الممارسات أمام الرأي العام الأمريكي.
وناقش وزير الخارجية والمغتربين مع أبناء الجالية أوضاعهم، وسبل تفعيل دورهم في المغترب، مشيراً إلى أهمية وضع إطار لعمل الجالية يضمن تمثيل مصالح جميع أبنائها، ويعزز تواصلهم مع وطنهم الأم سورية.
وأكد الوزير صباغ على العمل المستمر للسفارات السورية في جميع الدول لتقديم الخدمات القنصلية المختلفة وتقديم المساعدة اللازمة لأبناء الجاليات، ومعالجة أي صعوبات يواجهونها، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام الوزارة بإطلاق منصات الخدمات القنصلية الإلكترونية التي تسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات القنصلية بشكل أيسر.
في ختام زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة، التقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع عدد من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية.