طاقة بديلة لبئر الحميدية في القنيطرة

تشرين – محمد الحُسَين:

تفقّد محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران اليوم سير العمل في مشروع تقديم وتركيب منظومة طاقة شمسية لبئر قرية الحميدية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة /ZOA/.

وخلال اطلاعه على سير الأعمال ونسب التنفيذ، أكّد المحافظ على الالتزام والتقيد بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الاختبارات للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة.

وشكر جمران منظمة /ZOA/ لما تنفذه من مشروعات خدمية على أرض المحافظة، مثنياً على نسبة التنفيذ التي بلغت 70%، كما أشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم المطلوب من أجل وضع المشروعات في الخدمة بأقرب وقت ممكن، وضمن المدد الزمنية المحددة.