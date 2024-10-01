اتحاد الصحفيين ينعي الزميلة الإعلامية صفاء أحمد
نعى اتحاد الصحفيين السوريين الزميلة الإعلامية صفاء أحمد التي استشهدت فجر اليوم إثر عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في مدينة دمشق.
وعملت الشهيدة الراحلة في التلفزيون السوري كمذيعة ومقدمة للعديد من البرامج الحوارية التي تناولت مواضيع اجتماعية وثقافية متنوعة، منها «شمس السورية» و«رسالة حمص» و«رسالة حماة» و«صباح سوري»، بالإضافة إلى برامج أخرى.
وكان مصدر عسكري أعلن في وقت سابق عن شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير فجر اليوم من اتجاه الجولان السورى المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها، فيما أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة.