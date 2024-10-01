اتحاد الصحفيين ينعي الزميلة الإعلامية صفاء أحمد

نعى اتحاد الصحفيين السوريين الزميلة الإعلامية صفاء أحمد التي استشهدت فجر اليوم إثر ‏عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في مدينة دمشق.‏

وعملت الشهيدة الراحلة في التلفزيون السوري كمذيعة ومقدمة للعديد من البرامج الحوارية ‏التي تناولت مواضيع اجتماعية وثقافية متنوعة، منها «شمس السورية» و«رسالة حمص» ‏و«رسالة حماة» و«صباح سوري»، بالإضافة إلى برامج أخرى.‏

وكان مصدر عسكري أعلن في وقت سابق عن شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران ‏الحربي والمسير فجر اليوم من اتجاه الجولان السورى المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في ‏مدينة دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت ‏معظمها، فيما أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع ‏أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة.‏