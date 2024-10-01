سورية تجدد دعوتها لوضع حد للتفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم الدولي

أدانت سورية العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين والانتهاكات المتكررة للكيان الصهيوني لسيادة سورية ودول ‏المنطقة، مجددة دعوتها العالم إلى وضع حد للتفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي ‏والدولي.‏

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: «استمراراً لسلسلة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق ‏شعوب المنطقة، واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، قام العدو الإسرائيلي فجر اليوم بشن عدوانٍ جوي ‏بالطيران الحربي والمسير مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق، من بينها مناطق سكنية مكتظة بالسكان، ما أدى ‏إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين ووقوع أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة».‏

إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين هذا العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين والانتهاكات المتكررة للكيان ‏الصهيوني لسيادة سورية ودول المنطقة، فإنها تجدد دعوتها العالم إلى وضع حدٍ لهذا التفلت الإسرائيلي الذي يشعل ‏المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين والقواعد الدولية، وتجدد ‏تأكيدها على حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة هذه الجرائم بكل الوسائل التي يكفلها القانون ‏الدولي.‏