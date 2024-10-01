قمة منتظرة بين أرسنال وسان جيرمان في دوري الأبطال

تشرين:

سيكون ملعب الإمارات في لندن مسرحًا لمواجهة كبرى بين أرسنال الإنكليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

هذه المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، إذ يبحث فيه كلا الناديين عن تعزيز حضورهما القاري هذا الموسم، في الوقت نفسه، يلتقي ميلان الإيطالي مع باير ليفركوزن الألماني في مباراة أخرى تعد بتقديم مستوى عالٍ من المنافسة.

أرسنال و باريس سان جيرمان.. مواجهة منتظرة

يدخل الفريقان المواجهة بعدما خرج أرسنال بالتعادل السلبي من مواجهته الأولى ضد أتالانتا الإيطالي في الجولة الافتتاحية، بينما حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على جيرونا الإسباني

أرسنال لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في جميع المسابقات هذا الموسم، ويظهر أداء هجوميًا قويًا في مبارياته الأخيرة، حيث فاز على بولتون 5-1 في كأس الرابطة الإنكليزية، وعلى ليستر سيتي 4-2 في البريميرليغ.

ما يميز أرسنال هذا الموسم هو تفوقه في تنفيذ الكرات الثابتة، وهي السلاح الذي استخدمه الفريق ببراعة في المباريات الأخيرة، وقد أشاد المدرب ميكل أرتيتا بتأثير هذا الجانب في تكتيك الفريق، مشيرًا إلى أن الكرات الثابتة أصبحت جزءًا مهمًا من نجاح الفريق في المباريات الأخيرة.

وقد ظهرت هذه الفعالية بشكل لافت منذ انضمام المدرب الفرنسي نيكولا جوفير في عام 2021، الذي عمل سابقًا مع أرتيتا عندما كان مساعدًا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

في المقابل، يسعى باريس سان جيرمان إلى تحقيق نجاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهي البطولة التي لا يزال يطارد لقبها رغم وجود العديد من النجوم في صفوفه خلال السنوات الماضية، بعد رحيل العديد من النجوم مثل كيليان مبابي إلى ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، يجد الفريق نفسه هذا الموسم بتشكيلة تخلو من الأسماء اللامعة، وهو ما قد يتيح له الفرصة للعب من دون الضغوط التي كانت تصاحب الفريق في المواسم السابقة.

هذه المباراة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان باريس سان جيرمان يمكنه مجاراة الفرق الأوروبية الكبرى من دون نجمه الأبرز مبابي. ويحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة متساويًا مع موناكو في النقاط ولكنه يتفوق بفارق الأهداف

باير ليفركوزن بمواجهة ميلان.. والصراع على القمة

في مباراة أخرى قوية، يستضيف باير ليفركوزن الألماني نظيره ميلان الإيطالي في مواجهة لا تقل أهمية على الرغم من الفارق الكبير في التاريخ بين الناديين، حيث فاز ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات، فإن ليفركوزن يقدم هذا الموسم أداءً مميزًا بعد فترة غياب طويلة عن المنافسة القارية.

الفريق الألماني لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات، بما في ذلك التعادل 1-1 مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، كما استهل مشواره القاري بفوز كبير على فينورد الهولندي بنتيجة 4-0، ما يعزز من معنوياته قبل مواجهة ميلان.

من جانبه، تمكن ميلان من العودة إلى المنافسة في الدوري الإيطالي بعد بداية متعثرة، حيث حقق انتصارين متتاليين على إنتر ميلان وليتشي، ليعود إلى طريق الانتصارات. ورغم تقدم ميلان 1-0 في مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي، إلّا أنه خسر المباراة بنتيجة 3-1