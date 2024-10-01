الفتوة يدعم صفوفه بثلاثة لاعبين جزائريين

تشرين- مالك الجاسم:

كما عودتنا إدارة الفتوة على المفاجآت وبعد التعاقد مع مدرب جزائري نجحت الإدارة بضم ثلاثة لاعبين جزائريين إلى صفوفها استعداداً للمشاركة في بطولة التحدي الآسيوية, ما يعني أنّ أزرق الدير أعاد ترتيب بيته الداخلي, وسهل هذا الأمر وجود المدرب الجزائري سفيان نشمة الذي بدأ العمل على سد بعض الثغرات التي ظهرت في مباراة الفريق الأولى أمام جبلة, وفي مقدمتها الخط الدفاعي الذي أصبح بعهدة اللاعب الجزائري صبري غربي، وهذا اللاعب سبق له أنّ مثل كلاً من أندية مولدية وهران واتحاد بلعباس وأولمبي المدية وأولمبي الرياضي القسنطيني.

أما اللاعب الثاني فهو الجزائري أيوب زعباط الذي يشغل مركز ظهير أيمن وهو من مواليد 2000 ومثل أندية وفاق صطيف ودفاع تاجنانت ومولودية قسنطينة واتحاد بليدة.

واللاعب الثالث الجزائري كريم راشدي وهو من مواليد 1994 ويشغل مركز جناح مهاجم ومثل أندية مولودية وهران وشباب قسنطينة وأولمبي المدية واتحاد الحراش واتحاد بسكرة ومنتخب أولمبي الجزائري.

من جانب آخر تعاقدت إدارة الفتوة مع اللاعب زكريا عزيزة إضافة إلى تسمية محمد وليد سليماني مساعداً للمدرب.