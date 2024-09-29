مجلس الشعب يدين بأشد العبارات العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى الى استشهاد السيد حسن نصر الله ويدعو إلى محاسبة الاحتلال المجرم

أدان مجلس الشعب العدوان الإسرائيلي الغادر والجبان الذي أدى إلى استشهاد قائد المقاومة الوطنية اللبنانية سماحة السيد حسن نصر الله إلى جانب عدد كبير من المدنيين الأبرياء مؤكدا أن هذه الجريمة النكراء ما هي إلا دليل ساطع على سمات الغدر والجبن والإجرام وبيان واضح على منطق الهمجية والإرهاب الذي يتعامل به كيان الاحتلال مع الشعوب المقاومة له في المنطقة.

واعتبر المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن العدوان الصهيوني الإسرائيلي الغادر انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ ويشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى ضرورة محاسبة حكومة الاحتلال وقادته المجرمين على جرائمهم الغادرة والنكراء .

واستنكر المجلس بأشد الألفاظ والعبارات هذا العمل الإجرامي الإرهابي الخسيس والجبان وطالب جميع الاتحادات والمنظمات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية والمجالس والبرلمانات الوطنية بشجبه وإدانته معربا عن تعازيه الحارة للأشقاء اللبنانيين ولكافة المقاومين والأحرار حول العالم باستشهاد رمز وقائد المقاومة الوطنية اللبنانية سماحة السيد حسن نصر الله وجميع من استشهد معه على مدى مشواره الطويل في المقاومة والبذل والعطاء في مواجهة قوى الشر والطغيان والإرهاب.

وأكد المجلس ثقته التامة بأن مسيرة الشهيد النضالية المشرفة ستبقى أنموذجاً حياً يحتذى به ومنارةً وقادةً تنير دوماً درب المقاومين والأحرار على طريق النضال ضد المحتل الصهيوني الغاشم حتى تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها استعادة الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشريف .