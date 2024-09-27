تسهيل بيع الخطوط الخليوية للوافدين من لبنان

تشرين- مايا حرفوش:

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لتقديم التسهيلات لأهلنا اللبنانيين القادمين إلى سورية، وبهدف تأمين خدمات الاتصالات والإنترنت لهم للتواصل مع أهاليهم، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن موافقتها للشركات الخلوية على تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق الهوية اللبنانية مع سمة الدخول أو عن طريق جواز السفر ، إضافةً لمنح باقات إنترنت مجانية لهم.

وبينت الهيئة أن شركات الخلوي تقوم بإرسال سيارات جوّالة لمناطق محددة لتسهيل شراء الخط الجديد لأخوتنا اللبنانيين بكل سرعة ويسر.