في الدور الثاني من درع الاتحاد… الفتوة يلاقي جبلة… وأهلي حلب يواجه حطين

تشرين_ إبراهيم النمر:

تنطلق اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً منافسات الدور الثاني من مسابقة درع الاتحاد الأولى التي يقيمها اتحاد كرة القدم تحضيراً للدوري الممتاز بكرة القدم المزمع انطلاقه في ١٨ الشهر القادم، ويلتقي الفتوة مع جبلة في ملعب الجلاء في العاصمة دمشق، كما يتواجه أهلي حلب مع حطين في ملعب الحمدانية في حلب، وقد وصل حطين لهذا الدور بعدما تجاوز الجيش في الدور الأول بهدف مقابل لا شيء سجله عبد الهادي الدالي, وفي ملعب الباسل في حمص الكرامة على موعد مع الوحدة، حيث كان الكرامة تجاوز جاره الوثبة بهدف عبد الرحمن بركات والوحدة تجاوز جاره الشرطة بثلاثية مقابل هدف تناوب على تسجيلها قيس الحسن مرتين وكرم الحجي بينما سجل للشرطة محمود عقلة.

وتختتم منافسات هذا الدور يوم الأحد بلقاء وحيد يجمع الشعلة مع تشرين في ملعب الجلاء في العاصمة دمشق،

والشعلة بدوره تمكن من الفوز على الطليعة برلات الحظ الترجيحية ٥ مقابل ٤ بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله، حيث كان خالد المبيص البادئ بالتسجيل للشعلة بينما أدرك التعادل للطليعة عبد الكريم زيدان.

في أول اختبار رسمي أهلي حلب أمام فرصة كبيرة لتجاوز حطين وخاصة أن المباراة ستقام على أرضه ودون جمهور فنادي حطين دعم فريقه بالعديد من اللاعبين المميزين إلا أن الأهلي يملك لاعبين على مستوى عال أيضآ أمثال الشاهر والكردي و الرينة و الحنان و الكلاسي والدهان والأشقر والبحر والكواية وأحمد الأحمد عليش وبوادقجي و النايف وجميعهم نجوم ولن يبخلوا في إسعاد جماهير النادي الكبيرة، والفوز سيكون معنوياً لكنه مهم قبل انطلاق الدوري الممتاز.