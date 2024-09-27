حفريات على طريق الجوبة – الفاخورة تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشكل خطراً على سلامة الطلاب

تشرين – جعفرخير بك:

تشهد الطريق العامة الممتدة من مفرق الجوبة مروراً بقرى الشامية واسطامو وصولاً إلى الفاخورة أعمال حفر مكثفة، ما أدى إلى زيادة في الحوادث المرورية، وخاصة في النقاط المحاذية لتجمعات المدارس التي تعاني من ازدحام شديد في طرقات ضيقة.

“تشرين” في إطار سعيها لتسليط الضوء على تأثير الحفريات على الحياة اليومية للسكان وخاصة أطفال المدارس، التقت عدداً من الأهالي الذين طالبوا بتحرك الجهات المعنية واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثيرات الحفريات على حركة المرور، من خلال الإسراع بإصلاح الطريق و تنظيم حركة السير بشكل أفضل إلى حين الانتهاء من المشروع.

وبين الأهالي بأن الأعمال أدت إلى عرقلة حركة السير بشكل كبير، وخاصة في مناطق تجمع المدارس التي تشهد ازدحاماً مرورياً خانقاً بسبب ضيق الطرق وصعوبة التحرك، معربين عن قلقهم إزاء زيادة الحوادث المرورية، خاصة في ظل غياب التنظيم الفعّال أو توفير حلول بديلة إسعافية لتسيير الحركة خلال فترة تنفيذ المشروع.

وبالتواصل مع رئيس دائرة الدراسات في فرع اتصالات اللاذقية المهندس بشار حيدر أوضح ل”تشرين” أن ماذكر آنفاً من أعمال تتم في إطار تنفيذ مشروع حيوي يهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في المنطقة( الفاخورة والقرى والمزارع التابعة لها )، حيث تنفذ شركة سيريتل، بالتعاون مع الشركة السورية للاتصالات – فرع اللاذقية، مشروع تمديد كابل ضوئي بطول يقارب/ 12 كيلومتراً/ يبدأ من مفرق/ كلماخو/ وينتهي عند محطة سيريتل الفاخورة، لافتاً إلى أنه يعتبر توفير بنية تحتية لاتصالات متطورة أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات السكان في هذه المناطق الريفية.

وفي إشارة لطمأنة سكان المنطقة أضاف حيدر: المشروع في مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال بحلول نهاية الشهر الجاري، منوهاً بأن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة، وبالتالي الآثار الإيجابية لهذا المشروع سيلمسها سكان الفاخورة والقرى المجاورة وستنعكس على حياتهم اليومية.