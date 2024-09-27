أهالي صلنفة يشتكون من تراكم القمامة.. والبلدية: “الحق على المصطافين”

تشرين- آلاء هشام عقدة:

اشتكى عدد من أهالي بلدة صلنفة بمحافظة اللاذقية ل”تشرين” من انتشار القمامة في أماكن متفرقة، ما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة وتحول تجمعات القمامة إلى مرتع للحشرات الضارة والقوارض.

وأكد الأهالي أنهم تقدموا بشكاوى عدة إلى بلدية صلنفة من دون جدوى، مطالبين بالإسراع بإزالة القمامة خاصة مع تساقط الأمطار وتفاقم الوضع سوءاً.

من جهته، بيّن رئيس بلدية صلنفة عمار بدور ل”تشرين” بأن الحركة النشطة للمصطافين هذا العام أدت لتراكم القمامة حيث تم تأجير أغلبية المنازل في صلنفة وازدياد عدد المصطافين القادمين للتنزه أيام العطل أثر على ترحيل القمامة وأدى إلى تراكمها وخاصة يومي الخميس والجمعة.

وأوضح بدور أن البلدية تقوم بشكل يومي بترحيل القمامة بما لديها من عمال وآليات لمنع تكدس القمامة قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الوضع حالياً أصبح أفضل وتحت السيطرة مع انتهاء الموسم السياحي وانخفاض عدد المصطافين.