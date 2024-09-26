دروس غزة حاضرة.. مساع أميركية مُفخخة لتهدئة جبهة جنوب لبنان والمقاومة تدير المعركة ‏بضبط النفس.. «فخ الموت» بانتظار العملية البرّية الإسرائيلية المُحتملة

تشرين- هبا علي أحمد:‏

تتسارع التحركات الأميركية والغربية والإقليمية لاحتواء الوضع في جنوب لبنان وما يشهده ‏من عدوان إسرائيلي متواصل لليوم الرابع على التوالي، لكنها في الواقع تحركات مملوءة ‏بالفخاخ لـ«ردع» المقاومة اللبنانية وإيقاف معركة الثأر لغزة ولبنان من كيان الاحتلال، ويتم ‏الحديث عن هدنة محددة بـ 21 يوماً خاصة بجنوب لبنان من دون التطرق إلى غزة، في حين أشيع ‏أمس عن مبادرة هي الأولى من نوعها يتم فيها ربط جبهتي غزة ولبنان في إطار حملة ‏دبلوماسية أميركية تجري صياغتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏

فخاخ مُتجددة

وبصرف النظر عن مجمل تفاصيل مقترح الهدنة الذي تضمنه بيان مشترك صادر عن ‏الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ووافقت عليه دول عربية وغربية، فهو جزء ‏في سلسلة الفخاخ التي تنصبها الولايات المتحدة للمقاومة اللبنانية، لكونه مقترحاً هشاً لا يلبي ‏مطالب المقاومة التي تربط التهدئة بتهدئة غزة، وعليه فهو مرفوض مسبقاً، ما يستدعي ‌‏«شرعنة» لعملية عسكرية برّية من كيان الاحتلال من وجهة النظر الأميركية، وعليه ‏أيضاً وبناء على تجربة غزة فإن أي حديث عن هُدن ومفاوضات هو حديث لإعطاء الكيان ‏المزيد من الوقت للتحشيد وجمع قواته على الحدود اللبنانية، أي الاستعداد للحرب والمواجهة ‏والتغطية على ذلك تتم عبر ذاك الحديث، فيما معناه قلب المعادلة على المقاومة اللبنانية، وحتى ‏استكمال التحضيرات تستمر الوحشية الإسرائيلية قصفاً وقتلاً واستهدافاً للمدنيين ليس في ‏جنوب لبنان فحسب، بل على امتداد الجغرافيا اللبنانية، حتى في أماكن النزوح ومراكز ‏الإيواء، والمعابر الحدودية وحركة النازحين.‏

التحركات لاحتواء الوضع جنوب لبنان مملوءة بالفخاخ لـ«ردع» المقاومة وإيقاف معركة ‏الثأر لغزة ولبنان من كيان الاحتلال

‏.. المساعي السابقة الذكر تتعارض تماماً مع التحركات الإسرائيلية، فبالتوازي مع علو صوت ‏الدعوات لوقف إطلاق النار في لبنان، لا يُغادر حديث الاستعداد لهجوم بري كيان الاحتلال ‏ووسائل إعلامه، وحديث عن المصادقة على عمل عسكري بناءً على اجتماع أمني، وهذا يقود ‏إلى مطابقة مع ما يشير إليه محللون أجمعوا على أن كيان الاحتلال كان يعد لعمل عسكري ‏مسبقاً ضد لبنان وينتظر الفرصة للقيام به، وإذا أخذنا هذه التحليلات من باب ما هو واقع، فإن ‏العملية العسكرية قائمة وممكنة في أي لحظة، ولا سيما أن الرد على تلك التحركات، خصوصاً ‏الأميركية – الفرنسية ذات الصلة، كان ما أشار إليه مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ‏بأن الأنباء عن وقف إطلاق النار في الشمال غير صحيحة ونتنياهو لم يرد على الاقتراح ‏الأميركي- الفرنسي، بل أوعز إلى الجيش بمواصلة القتال بكل قوة ووفقاً للخطط التي عُرضت ‏عليه، والأكثر من ذلك ما أشار إليه المتحدث باسم الخارجية القطرية بأنه لا يوجد حتى الآن ‏مسار وساطة رسمي يعمل على وقف إطلاق النار في لبنان، ولا علم لنا بوجود ارتباط مباشر ‏بين مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة، وهذا يقود إلى أن الحديث ‏عن هدنة لا توجد له معطيات على الأرض، بل يوسع مروحة عدوانه على لبنان ويلوح ‏باجتياح محتمل وباستدعائه لواءين احتياطيين لتنفيذ ما وصف بـ«مهام عملياتية» على الجبهة ‏الشمالية.‏

ماذا عن حزب الله؟

حزب الله يُقابل كل ما سبق ذكره بالصمت، ولا سيما أنه خبر كل المداولات والنقاشات ‏والمفاوضات التي حصلت، وإن كان الحزب بتنظيمه وموقعه في الصراع مع العدو ومواجهته ‏ليس بحاجة للاستفادة من الدروس، ومع ذلك خبر دروس حرب غزة، لذلك لا ينفع سوى ‏الصمت مُقابل حديث السياسة، في حين لديه المتسع الأكبر في الميدان ليوصل الرسائل، وكل ‏يوم هو قادر على إيصال رسائل مختلفة ونوعية، قاسية ومؤلمة للعدو، عبر نوعية الصواريخ ‏ومداها الجغرافي وحجم التداعيات التي تتركها في الداخل الإسرائيلي من خلافات وانقسامات ‏وهروب إلى الملاجئ.‏

حزب الله يُقابل التحركات بالصمت في حين لديه المتسع الأكبر في الميدان ليوصل رسائل ‏مختلفة وبنوعية قاسية ومؤلمة للعدو

وفي رسائل الحزب الجديدة تم قصف مستعمرة «كريات موتسكين» ‏ومُجمعات الصناعات ‌‏العسكرية لشركة «رفائيل» في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ، ‏والمفاجآت قادمة.‏

فخ الموت

ورغم التلويح الإسرائيلي بعمل عسكري ضد لبنان، تنحو وسائل إعلام العدو باتجاه آخر، ‏مغرقة في تفاصيل عدم إمكانية هزيمة حزب الله، حيث تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ‏عما يمكن أن يتعرض له جيش الاحتلال في حال بدأ الهجوم البري على لبنان، الذي سيكون ‏بمنزلة فخ الموت الذي يعده حزب الله، مشيرة إلى أن أغلبية القيادة العليا ترى أن «إسرائيل» ‏ارتكبت خطأ مأساوياً ومريراً في موضوع الدخول البري إلى لبنان مرتين من قبل في عامي ‌‏1982 و2006، وعليها ألا تدخل مرةً جديدة، موضحة أنّ سلوك «إسرائيل» اليوم يشبه ‏سلوكها في بداية حرب عام 2006، حيث اعتقدت أنها ستهزم حزب الله من خلال القوة الجوية ‏ومن دون غزو بري.‏

أي هجوم عبر البر سيكون أكثر تعقيداً وخطورةً بالنسبة لـ«إسرائيل» من الهجوم الجوي ‏وبمنزلة «فخ الموت» الذي يعده حزب الله

وعندما فشل ذلك، واستمر حزب الله في إطلاق النار على المستوطنات في «إسرائيل» ‏اضطرت الأخيرة لغزو لبنان، وهو الغزو والحرب اللذان لم يحققا أيّاً من أهدافها.‏

وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عما يمكن أن يتعرض له كيان ‏الاحتلال في حال الاستمرار في العدوان على لبنان وتوسّع الحرب مع حزب الله، الذي ‌‏«ازدادت قوته على مدى السنوات الـ18 الماضية» منذ حرب تموز عام 2006.‏

وأشارت الصحيفة إلى احتمال أن يقوم حزب الله بإطلاق ما يصل إلى 3000 صاروخ وقذيفة ‏يومياً باتجاه «إسرائيل» في هجمات كثيفة مصممة لإرباك الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ‏والتركيز على أهداف دقيقة ومحددة، من القواعد العسكرية إلى المدن، وهو احتمال حذّرت منه ‏دراسة حديثة أجرتها جامعة «رايخمان» الإسرائيلية، أما استمرار العدوان الإسرائيلي على ‏لبنان فيعتمد إلى حد كبير على الحسابات السياسية التي يتبناها نتنياهو، وأكدت الصحيفة أنّ ‏أي هجوم عبر البر سيكون أكثر تعقيداً وخطورةً بالنسبة لـ«إسرائيل» من الهجوم الجوي.‏

دروس تموز

وحسب الصحيفة أقرّ إيهود أولمرت، الذي تولى رئاسة حكومة الاحتلال خلال حرب ‏تموز 2006 بأن معاناة «إسرائيل» لن تشبه شيئاً مما عانته من قبل في كل حروبها ضدّ الدول ‏العربية منذ عام 1948، محذراً من أنّ الصراع الشامل مع حزب الله، الذي قد يتوسّع إلى ‏إيران، سوف يكون مؤلماً ودموياً للغاية، لافتاً إلى أن الدرس الأكثر أهميةً الذي تعلمناه من ‏حرب تموز هو أن نعلّم أنفسنا أن نكون أكثر تواضعاً، وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً.‏

قلق إسرائيلي بالغ من ضبط النفس النسبي والسيطرة اللذين يبديهما حزب الله في إدارة ‏معركته

وذكرت الصحيفة أنّ الأهداف التابعة لحزب الله في حرب تموز التي حددها سلاح الجو ‏الإسرائيلي مسبقاً، نفدت خلال الأسبوع الأول من الحرب، إلا أنّه لم يضرب إلا مواقع حزب ‏الله التي كشفها القتال، وليس مواقعه الاستراتيجية، وتلك الحرب انتهت إلى طريق مسدود ‏وازدادت قوة الحزب على مدى 18 عاماً.‏

أما الآن، بعد هذه الأعوام الـ18، وبينما يدفع العدوان الجوي الإسرائيلي الواسع على لبنان إلى ‏حافة حرب أخرى، تكون شاملة النطاق، فإنّ «الدروس العسكرية التي تعلّمها الجانبان، أو لم ‏يتعلّماها، قد تعيد تشكيل المنطقة»، مشيرة إلى أنّ حزب الله استفاد من دروس تموز.‏

وإلى جانب المعطيات العسكرية التي تثير المخاوف في كيان الاحتلال، أبدى مسؤول سياسي ‏إسرائيلي كبير قلقاً بالغاً من ضبط النفس النسبي والسيطرة اللذين يبديهما الأمين العام لحزب ‏الله السيد حسن نصر الله في إدارة معركته، ولدى تعليقها على استهداف مقرّ «الموساد» في ‏ضواحي «تل أبيب» بصاروخ ‏باليستي من نوع «قادر 1»، قالت القناة الـ12: إن الهجمات ‏الإسرائيلية ضد لبنان لا تعني أنّ نصر الله غير قادر على توجيه ضربات، بل إنّه يفعل من ‏خلال التفكير، ونحن حتى الآن لا نعرف ما الذي يفكر فيه، فالحزب يمكنه أن يفعل أكثر من ‏ذلك.