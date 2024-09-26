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بتكليف من الدكتور الجلالي.. الرحمون وخريطة ومحافظا دمشق وريفها يتفقدون إجراءات استقبال الوافدين من لبنان ‏الشقيق في معبر جديدة يابوس

تشرين:‏
بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، تفقد وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون، والإدارة ‏المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطه، و محافظا دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وريف دمشق أحمد إبراهيم ‏خليل، المركز الحدودي في جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية.‏
وتم الاطلاع على سير العمل بالمركز والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية كل في قطاعه، في إطار الاستجابة ‏العاجلة لاستقبال الوافدين اللبنانيين من حيث تجهيز مراكز الإيواء وتوفير كل الخدمات الضرورية لهم.‏
وتم التأكيد في ختام الجولة على تبسيط الإجراءات لدخول الوافدين من لبنان الشقيق عبر كافة المنافذ الحدودية مع ‏لبنان، والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لإقامتهم، وعلى الجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم وتوفير كافة الخدمات ‏اللوجستية والإغاثية والصحية والخدمية.‏

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