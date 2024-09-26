بتكليف من الدكتور الجلالي.. الرحمون وخريطة ومحافظا دمشق وريفها يتفقدون إجراءات استقبال الوافدين من لبنان الشقيق في معبر جديدة يابوس
تشرين:
بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، تفقد وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون، والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطه، و محافظا دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وريف دمشق أحمد إبراهيم خليل، المركز الحدودي في جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية.
وتم الاطلاع على سير العمل بالمركز والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية كل في قطاعه، في إطار الاستجابة العاجلة لاستقبال الوافدين اللبنانيين من حيث تجهيز مراكز الإيواء وتوفير كل الخدمات الضرورية لهم.
وتم التأكيد في ختام الجولة على تبسيط الإجراءات لدخول الوافدين من لبنان الشقيق عبر كافة المنافذ الحدودية مع لبنان، والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لإقامتهم، وعلى الجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم وتوفير كافة الخدمات اللوجستية والإغاثية والصحية والخدمية.