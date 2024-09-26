الحرارة إلى ارتفاع والجو خريفي حار وصحو بشكل عام

تشرين:

تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم خريفياً حاراً وصحواً بشكل عام، معتدلاً ومائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية.

الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، ويكون الجو خريفياً حاراً وصحواً بشكل عام، ويستمر معتدلاً ولطيفاً خلال الليل على المرتفعات الجبلية.