اتحاد الصحفيين يدين استمرار العدوان الوحشي على لبنان وغزة واستهداف صحفيين في قناتي المنار والميادين

دمشق – تشرين:

أدان اتحاد الصحفيين؛ استمرار العدوان الصهيوني وجرائمه الممنهجة ضد المدنيين في لبنان الشقيق، وممارسة إرهاب الدولة في مجازر وحشية غير مسبوقة على مر التاريخ، ليضيفها إلى سجله الإجرامي في فلسطين المحتلة وخاصة في غزة.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم وصلت “تشرين” نسخة منه: إن هذه الجرائم لاتمثل سوى حرب إبادة جماعية في ظل صمت الدول الراعية له، والتي تقدم الدعم المادي والتقني واللوجستي لتطول هذه الجرائم الزملاء الصحفيين، حيث تم استهداف المصور في قناه “المنار” كامل كركي الذي استشهد بغارة صهيونية على بلده القنطرة، والزميل هادي السيد العامل لدى قناة “الميادين” الذي استشهد إثر غارة استهدفت منزله في جنوب لبنان.

ودعا الاتحاد الاتحادات النقابية والمنظمات الدولية لإدانة هذا العدوان الوحشي الصهيوني وفضح هذا الكيان وإدانة جرائمه وعدم الإفلات من العقاب، معلناً عن وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق والزملاء الإعلاميين وتضامنه التام مع الأسرة الإعلامية اللبنانية التي تواجه هذا العدوان الوحشي بكل مهنية لكشف جرائمه للراي العام.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه على أن الصمت والسكوت عن جرائم هذا الكيان في غزه تجعله متفلتاً من أي حساب، وهذا ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للجم هذا الكيان المجرم والتوقف عن مغامراته الهمجية التي تهدد المنطقه بحرب شاملة.