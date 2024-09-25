آخر الأخبارمحليات

وزير الصحة يبحث مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سبل تعزيز التعاون المشترك ‏

بحث وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن محمد عثمان أكرم سبل ‏تعزيز التعاون المشترك، ودعم الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي.‏
وبين الوزير ضميرية خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم عمق العلاقة والشراكة بين الوزارة والمكتب، لافتاً ‏إلى الدعم الكبير الذي قدمه المكتب، ولا سيما بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سورية العام الماضي.‏
بدوره أكد أكرم حرص المكتب على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في سورية.‏
وناقش الجانبان تفاصيل العمل المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي يتم إنشاؤها في سورية، وخاصة مشفى حمص الذي يتم العمل ‏على إنجازه بأسرع وقت لضمان تأمين خدمات صحية للمواطنين.‏
حضر الاجتماع مدير الاتصال والدعم التنفيذي طارق العلوان ومديرة التخطيط والتعاون الدولي ميس محمود ومدير ‏الخدمات المشتركة سامر عكنان.‏

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

غداً انطلاق انتخابات غرفة تجارة دمشق.. أكريم: غرفتنا عريقة وبحاجة لاختيار أسماء توازي…

آخر الأخبار

خلال مناقشة خطة عمل مركز القياس والتقويم.. الوزير المارديني: ستطبق الامتحانات…

آخر الأخبار

اتحاد الصحفيين يدين استمرار العدوان الوحشي على لبنان وغزة واستهداف صحفيين في قناتي…

آخر الأخبار

وثيقة وطن وهيئة الوثائق العمانية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي في مسقط

آخر الأخبار
غداً انطلاق انتخابات غرفة تجارة دمشق.. أكريم: غرفتنا عريقة وبحاجة لاختيار أسماء توازي مكانتها وتصحح مسار أعمالها خلال مناقشة خطة عمل مركز القياس والتقويم.. الوزير المارديني: ستطبق الامتحانات المؤتمتة في مادتين أو أكثر بالفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الثانوية العامة اتحاد الصحفيين يدين استمرار العدوان الوحشي على لبنان وغزة واستهداف صحفيين في قناتي المنار والميادين وثيقة وطن وهيئة الوثائق العمانية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي في مسقط انتهاء الاكتتاب على 276 طناً من بذار البطاطا في طرطوس تخلخل الأسنان عند البالغين ما أسبابه؟ المقاومة اللبنانية تقلب معادلة العدوان الجوي الإسرائيلي بصاروخ واحد أصاب قلب الكيان.. نتنياهو والعملية البرية ‏كخيار إجباري لدفع أميركا نحو الميدان وزير الصحة يبحث مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سبل تعزيز التعاون المشترك ‏ مراسم تسليم واستلام في وزارة الإعلام الثمار المصابة حشرياً ضارة صحياً ومادياً.. لا تظهر خارجياً واكتشافها يتم عندما يحين تناولها