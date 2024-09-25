وزير الصحة يبحث مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سبل تعزيز التعاون المشترك ‏

بحث وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن محمد عثمان أكرم سبل ‏تعزيز التعاون المشترك، ودعم الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي.‏

وبين الوزير ضميرية خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم عمق العلاقة والشراكة بين الوزارة والمكتب، لافتاً ‏إلى الدعم الكبير الذي قدمه المكتب، ولا سيما بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سورية العام الماضي.‏

بدوره أكد أكرم حرص المكتب على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في سورية.‏

وناقش الجانبان تفاصيل العمل المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي يتم إنشاؤها في سورية، وخاصة مشفى حمص الذي يتم العمل ‏على إنجازه بأسرع وقت لضمان تأمين خدمات صحية للمواطنين.‏

حضر الاجتماع مدير الاتصال والدعم التنفيذي طارق العلوان ومديرة التخطيط والتعاون الدولي ميس محمود ومدير ‏الخدمات المشتركة سامر عكنان.‏