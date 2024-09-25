وزير الصحة يبحث مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سبل تعزيز التعاون المشترك
بحث وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن محمد عثمان أكرم سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي.
وبين الوزير ضميرية خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم عمق العلاقة والشراكة بين الوزارة والمكتب، لافتاً إلى الدعم الكبير الذي قدمه المكتب، ولا سيما بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سورية العام الماضي.
بدوره أكد أكرم حرص المكتب على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في سورية.
وناقش الجانبان تفاصيل العمل المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي يتم إنشاؤها في سورية، وخاصة مشفى حمص الذي يتم العمل على إنجازه بأسرع وقت لضمان تأمين خدمات صحية للمواطنين.
حضر الاجتماع مدير الاتصال والدعم التنفيذي طارق العلوان ومديرة التخطيط والتعاون الدولي ميس محمود ومدير الخدمات المشتركة سامر عكنان.