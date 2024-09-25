رغم انخفاض أسعارها.. تراجع الطلب على اللحوم الحمراء في اللاذقية

تشرين- آلاء هشام عقدة:

رغم انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في أسواق اللاذقية خلال الآونة الأخيرة، إلا أن الإقبال لا يزال ضعيفاً، إذ بيّن رئيس جمعية اللحامين في اللاذقية عبد الله خديجة لـ”تشرين ” أن الإقبال على شراء اللحوم الحمراء انخفض بنسبة ٣٠% مقارنة ببداية فصل الصيف نتيجة عودة المصطافين إلى محافظاتهم وبدء العام الدراسي وما يترتب عليه من أعباء إضافية على الأسرة.

وأشار خديجة إلى أن الاستهلاك اليومي لمدينة اللاذقية يبلغ ٥٢ -٧٠ رأس غنم يومياً، بينما يبلغ استهلاك العجل ٢0- ٢5 رأساً، ويشمل المدينة والريف، موضحاً أن سعر كيلو لحم الغنم المفرق ٢٠٠ ألف ليرة والجملة ١٨٠ ألفاً، أما سعر كيلو لحم العجل المفرق فهو ١5 – ١6٠ ألفاً، لافتاً إلى أن لحم الغنم لا يباع بالجملة، وإنما يباع ضمن محال اللحوم بالمفرق.

وبيّن خديجة أنه يتم استجرار اللحوم من حماة كمصدر رئيسي بالنسبة للأغنام، أما الأبقار فهي من حماة واللاذقية، وأضاف: نتيجة ارتفاع التكاليف فإن عدداً كبيراً من التجار عزفوا عن الاستيراد.

وأكد خديجة أن الوضع سيصبح أفضل في حال سمح باستيراد اللحوم المذبوحة بشكل مسبق ” المجمدة”، حيث سيصبح بمقدور الجميع شراء وتناول اللحوم نظراً لانخفاض سعرها.

وعن أسباب انخفاض أسعار اللحوم حالياً، أشار خديجة إلى أنه نتيجة زيادة العرض وقلة الطلب، وغلاء أسعار الأعلاف، إضافة إلى الصعوبات المتمثلة بارتفاع الضرائب وانقطاع التيار الكهربائي.