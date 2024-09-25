سلطة «بروكسل» تتسلط على وزراء الخارجية الأوروبيين وتحدد لهم جدول اللقاءات ‏في اجتماعات الجمعية العامة ‏

تشرين: ‏

سعت السلطات الأوروبية في بروكسل «مقر رئاسة الاتحاد الأوروبي» قبيل ‏اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى فرض جدول «لقاءات ‏وتصريحات ومواقف» على وزراء خارجية الاتحاد، من خلال تحديد مع من ‏يجتمعون، وما هو الموقف الذي يجب اتخاذه.‏

هذا ما أعلنه وزير خارجية هنغاريا/ المجر، بيتر سيارتو، في مقابلة مع وكالة ‌‏«نوفوستي» الروسية قال فيها: جرت العادة أن نبدأ الأسبوع بإجراء اجتماع مع ‏وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. ولكن الآن ترغب بروكسل – أو بالأحرى ‏الناس من بروكسل – في فرض خط سلوكي علينا. هم يريدون أن يخبرونا بمن يجب ‏علينا أن نلتقي، ومن لا ينبغي أن نلتقي بهم، وكذلك الموقف الذي يجب أن نتخذه ‏ونؤيده.‏

ووفقاً للوزير الهنغاري، طلب الاتحاد الأوروبي من وزراء الخارجية الأوروبيين ‏قائمة الاجتماعات الثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (الحالية في ‏نيويورك) لكن هنعاريا لم تلبِ هذا الطلب.‏

وأضاف سيارتو: طلبوا حتى قائمة باجتماعاتنا الثنائية، ولكننا طبعاً لم نقدمها لهم. ‏نحن نعتبر هذا الطلب أمراً مبالغاً فيه.‏

وبدأت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء في دورتها السنوية ‏الـ79، والحدث الرئيسي لها هو أسبوع رفيع المستوى، في الفترة من 24 إلى 28 من ‏هذا الشهر، وفي الـ30 منه ستعقد المناقشات السنوية.‏