سلطة «بروكسل» تتسلط على وزراء الخارجية الأوروبيين وتحدد لهم جدول اللقاءات في اجتماعات الجمعية العامة
تشرين:
سعت السلطات الأوروبية في بروكسل «مقر رئاسة الاتحاد الأوروبي» قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى فرض جدول «لقاءات وتصريحات ومواقف» على وزراء خارجية الاتحاد، من خلال تحديد مع من يجتمعون، وما هو الموقف الذي يجب اتخاذه.
هذا ما أعلنه وزير خارجية هنغاريا/ المجر، بيتر سيارتو، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» الروسية قال فيها: جرت العادة أن نبدأ الأسبوع بإجراء اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. ولكن الآن ترغب بروكسل – أو بالأحرى الناس من بروكسل – في فرض خط سلوكي علينا. هم يريدون أن يخبرونا بمن يجب علينا أن نلتقي، ومن لا ينبغي أن نلتقي بهم، وكذلك الموقف الذي يجب أن نتخذه ونؤيده.
ووفقاً للوزير الهنغاري، طلب الاتحاد الأوروبي من وزراء الخارجية الأوروبيين قائمة الاجتماعات الثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (الحالية في نيويورك) لكن هنعاريا لم تلبِ هذا الطلب.
وأضاف سيارتو: طلبوا حتى قائمة باجتماعاتنا الثنائية، ولكننا طبعاً لم نقدمها لهم. نحن نعتبر هذا الطلب أمراً مبالغاً فيه.
وبدأت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء في دورتها السنوية الـ79، والحدث الرئيسي لها هو أسبوع رفيع المستوى، في الفترة من 24 إلى 28 من هذا الشهر، وفي الـ30 منه ستعقد المناقشات السنوية.