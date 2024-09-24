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«التربية» تصدر قائمة جديدة تحدد مركز عمل ٢٩ عاملاً تقدموا بطلبات عبر المنصة الإلكترونية

تشرين- دينا عبد:

أصدرت وزارة التربية اليوم قائمة جديدة تتضمن الموافقة على تحديد مركز عمل لـ٢٩ عاملاً ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات العاملين وانطبقت عليهم المعايير والشروط المحددة.
وبينت مديرة التنمية الإدارية في وزارة التربية ناديا الجغصي أن هذه القائمة هي الثانية التي تصدرها الوزارة خلال شهر أيلول للعاملين المتقدمين بطلبات تحديد مركز عملهم من خلال المنصة، مبينة دور منصة خدمات العاملين في توفير الوقت والجهد ومعالجة الطلبات بشكل أسرع مع القدرة على تتبع وضع الطلب وبيان الموافقة أو الرفض دون تحمل عناء السفر.
كما أكد مدير المعلوماتية نجيب سلق ضرورة مراجعة المتقدمين بطلباتهم عبر المنصة لحساباتهم الشخصية بشكل دوري لمعرفة حالة طلباتهم واستدراك أي نقص بالثبوتيات المطلوبة.
ويمكن الدخول إلى المنصة من خلال الرابط الآتي:
https://svc.moed.gov.sy

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