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«الصحة» تعلن الجهوزية على مدار الساعة لتوفير الخدمات الطبية والإسعافية للوافدين من لبنان

تستجيب وزارة الصحة عبر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الوافدين إلى سورية من لبنان، واستقبال الحالات الإسعافية منهم، وترصد وتقصي الأمراض، وتحري الحالة التلقيحية للأطفال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاستجابة جارية عبر معابر جديدة يابوس وجسر قمار وجوسيه ودبوسية ومطربا والعريضة، وتقوم مديريات الصحة المعنية بمتابعة لحظية وزيارات تفقدية للمعابر والتأكد من الجاهزية الطبية وحسن سير العمل.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم وضع جميع المشافي التابعة لمديريات الصحة في المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال أي حالات.
وأكدت الوزارة أنه تم رفد المعابر بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أطباء، وإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

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