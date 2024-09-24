بين التوتر الأمني وحرب شاملة.. هل تستطيع ««إسرائيل»» مواجهة حزب الله؟

تشرين:

في ضوء الأحداث الأخيرة، من الممكن تحليل مستقبل الصراع بين «إسرائيل» وحزب الله عبر ‏عدة جوانب تؤثر بشكل مباشر على تطور هذا النزاع في المنطقة.‏

الوضع الحالي في غزة وتأثيره على الصراع مع حزب الله:‏

الحرب المستمرة بين «إسرائيل» والمقاومة الفلسطينية في غزة تشكل عاملاً رئيساً في تحديد ‏ملامح المواجهة بين «إسرائيل» وحزب الله، على الرغم من الضربات العسكرية التي وجهتها ‌‏«إسرائيل» لحركة المقاومة «حماس»، لم تستطع حتى الآن تحقيق هدفها الإستراتيجي بإضعافها ‏أو القضاء عليها، هذا الواقع يدفع «إسرائيل» نحو محاولة تمديد الحرب في غزة وتجنب الدخول ‏في مفاوضات سياسية عاجلة.‏

تأثير على حزب الله:‏

حزب الله، كداعم قوي للمقاومة الفلسطينية، قد يتحرك في الوقت المناسب لزيادة الضغط على ‌‏«إسرائيل»، ومع ذلك، فإن الحزب يتمتع بقدرة على موازنة تحركاته بعناية، حيث يمكن أن يدعم ‏غزة من دون أن يتورط مباشرة في مواجهة شاملة مع «إسرائيل»، إلّا إذا تخطت «إسرائيل» ‏خطوطاً حمراء تعدّها المقاومة مقدسة، هذا يمنح حزب الله قوة إستراتيجية في استمراره كقوة ‏داعمة للمقاومة الفلسطينية، من دون أن يتحمل خسائر مباشرة.‏

إستراتيجية نتنياهو في مواجهة حزب الله:‏

بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، يعتمد على تكتيك إطالة أمد الصراع في غزة، ‏بهدف تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية قد تساعده على مواجهة المقاومة اللبنانية/حزب الله بشكل ‏أكثر حدة لاحقاً، ومع ذلك، فإنه يبدو أن نتنياهو يدرك جيداً أن فتح جبهة شاملة مع حزب الله قد ‏يكلف «إسرائيل» ثمناً باهظاً، حيث إن حزب الله يمتلك قدرات عسكرية نوعية يمكن أن تشكل ‏تهديداً حقيقياً للبنية التحتية والأمن الإسرائيليين.‏

قدرة حزب الله على الرد:‏

حزب الله أثبت على مدار السنوات أنه ليس فقط حركة مقاومة تقليدية، بل هو قوة عسكرية ‏واستخباراتية تمتلك قدرات متقدمة على مستوى الصواريخ بعيدة المدى، وحرب الأنفاق، ‏والتكنولوجيا الحديثة، وبالتالي، فإن أي التصعيد من جانب «إسرائيل» قد يدفع الحزب إلى الرد ‏بشكل يفرض معادلة ردع جديدة تضع كيان الاحتلال في موقف دفاعي، هذا التعزيز لقوة الحزب ‏يجعله لاعباً محورياً في المنطقة، قادراً على تغيير قواعد اللعبة في أي لحظة.‏

‏ الدور الأمريكي والدولي:‏

الولايات المتحدة تظل الحليف الأساسي لـ«إسرائيل»، وهي تسعى للحفاظ على دعمها السياسي ‏والعسكري لـ«تل أبيب» ولكن، ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية، قد تمارس واشنطن بعض ‏الضغوط على «إسرائيل» لتجنب تصعيد النزاع إلى مستوى حرب شاملة في لبنان، خشية أن ‏يؤثر ذلك على مصالحها في المنطقة أو على نتائج الانتخابات.‏

‏ حزب الله ودوره الدولي:‏

وبفضل تحالفات حزب الله الإقليمية القوية، ولاسيما مع إيران وسورية، يمتلك شبكة علاقات ‏دولية تمكنه من ممارسة ضغوط مضادة، إضافة إلى ذلك، فإن المقاومة اللبنانية قد تستفيد من ‏التحولات السياسية الدولية لفرض شروط جديدة على «إسرائيل»، بما في ذلك توازنات القوة في ‏الميدان، التي لا تسمح لكيان الاحتلال بالتصرف بحرية تامة من دون حسابات دقيقة.‏

السيناريوهات المستقبلية:‏

في المدى القريب، من المرجح أن تظل المواجهة بين «إسرائيل» وحزب الله محدودة نسبياً، حيث ‏تفضل «إسرائيل» شنّ عمليات أمنية واغتيالات تستهدف قادة الحزب أو تدمير بنيته التحتية في ‏لبنان، ومع ذلك، يجب التذكير أنّ حزب الله يمتلك القدرة على الرد بعمليات عسكرية نوعية قد ‏تغير المعادلة سريعاً.‏

تعزيز قدرات حزب الله:‏

على مرِّ السنين، استطاع حزب الله تعزيز قدراته العسكرية والتكتيكية بشكل ملحوظ، ما يجعله ‏جاهزاً لأي سيناريو تصعيدي، فإذا ما دفعت «إسرائيل» باتجاه توسيع العمليات، سيكون الحزب ‏قادراً على الرد بشكل يفرض توازناً جديداً للقوى، خصوصاً في ظل احتفاظه بقدرات صاروخية ‏بعيدة المدى وقوات نخبة متمرسة في حروب المدن.‏

الاحتمالات المستقبلية للصراع:‏

بالنظر إلى الوضع الحالي، من غير المرجح أن تدخل «إسرائيل» وحزب الله في حرب شاملة ‏على المدى القريب، خاصة أن حزب الله يسعى إلى الحفاظ على قوته وموارده لدعم المقاومة في ‏غزة واستمرار التصدي للعدوان الإسرائيلي، لكن يجب التنبه إلى أن أي خطأ إستراتيجي من ‌‏«إسرائيل» قد يشعل فتيل مواجهة أكبر، حيث يمتلك حزب الله زمام المبادرة لفتح جبهات جديدة ‏قد تجعل «إسرائيل» في موقف أكثر ضعفاً.‏

يظل حزب الله قوة رئيسة في معادلة الصراع في المنطقة، ولا يمكن تجاهل قدراته العسكرية ‏والإستراتيجية، وقد تحاول «إسرائيل» تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الحزب في الوقت ‏الحالي، إلّا أن أي تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة غير محسوبة العواقب، ويبقى حزب الله، المدعوم ‏من محور المقاومة، مستعداً لأي تطور ميداني، حيث تتيح له إمكاناته المتطورة فرصة فرض ‏شروط جديدة على العدو الإسرائيلي في حال اختار التصعيد.‏