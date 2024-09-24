المخرج السينمائي جود سعيد رئيسًا للجنة التحكيم في مهرجان وهران الدولي

تشرين – ميسون شباني:

بعد غياب دام ست سنوات، يعود مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي إلى الواجهة مجدداً، حيث تستضيف مدينة وهران الجزائرية في الفترة من الرابع إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل الدورة الثانية عشرة من هذا الحدث السينمائي المهم. وتعد هذه العودة فرصةً لاستئناف الحراك السينمائي في المنطقة وتقديم باقة متنوعة من الأفلام العربية، ما يؤكد مكانة المهرجان كأحد أهم الأحداث السينمائية عربياً ودولياً.

ويحل المخرج السينمائي السوري جود سعيد رئيساً للجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة في الدورة 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

ويأتي هذا الحدث في وقت تشهد فيه السينما العربية تطورات ملحوظة، ما يزيد من أهمية تعزيز الحوار النقدي حولها. ومن المتوقع أن يسهم هذا الحدث في إثراء الحراك الثقافي السينمائي في المنطقة العربية، وتعزيز مكانة مهرجان وهران كمركز فني رائد.

منذ تأسيسه عام 2007، أصبح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي منصةً بارزةً لعرض أحدث النتاجات السينمائية العربية، حيث استضاف العديد من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة. وسيقدم المهرجان العديد من الجوائز التشجيعية لصناع الأفلام الشباب، ورفد الشاشة الذهبية بالعديد من المواهب الجديدة في عالم السينما العربية.

الجدير بالذكر أنّ المخرج جود سعيد كان منشغلاً بتصوير الفيلم السينمائي “نصر ٢٥” الذي تدور قصته حول رجل يدعى “نصر”، يحاول استعادة حياته السابقة بعد غياب قسري لمدة 12 عاماً، إلى جانب صديقه “زاهي” الذي يعمل في مجال الستاند آب كوميدي مع فرقته، وبعد عودته يجد الرجل المدعو “نصر” نفسه أمام تحديات كبيرة ومفاجآت حدثت خلال غيابه وعليه مواجهتها بمساعدة صديقه الكوميديان “زاهي”وهو من بطولة: عبد المنعم عمايري وولاء عزام ولجين إسماعيل وأنس شباط ، إضافة إلى مشاركة مجموعة من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق ممن وصلوا إلى السنة الأخيرة.